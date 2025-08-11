El mensaje de Sofía Petro, hija del presidente, a la familia de Miguel Uribe Tubay

Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, emitió un sentido mensaje este lunes, 11 de agosto, dirigido a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en horas de la madrugada en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Uribe Tubay estuvo por más de dos meses internado en el centro médico de la capital del país luchando por su vida, luego de ser víctima de un atentado a mano armada mientras adelantaba un acto de campaña en la localidad de Fontibón el 7 de junio.

La hija del jefe de Estado lamentó el desenlace en su cuenta de X: “Envío mis condolencias y un fuerte abrazo a María Claudia, a sus hijas y a su hijo, Alejandro. Que el amor los guíe y los fortalezca en este momento tan doloroso. En paz descanse Miguel”.

Su madre, Verónica Alcocer, también se pronunció: “Con profunda tristeza, lamento el fallecimiento del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto”.

Nicolás Petro, otro de los hijos del jefe de Estado, también envió su mensaje: “Lamento mucho el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. El asesinato no solo apagó una vida, sino que deja una profunda herida a una familia y a un país entero. Es momento de una profunda reflexión, dejar a un lado el odio político y entrar en una era de paz política”.