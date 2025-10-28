Suscribirse

Nayib Bukele se burla de ‘Maduro pidiéndole ayuda a Petro’ en video que le da la vuelta al mundo

Las imágenes, hechas con IA, muestran a Nicolás Maduro, Kim Jong-Un, Donald Trump y Gustavo Petro.

Redacción Mundo
28 de octubre de 2025, 9:47 p. m.
El video se volvió viral en las redes sociales.
Estas son imágenes hechas con IA. | Foto: IG/NAYIBBUKELE

En las últimas horas de este martes, 28 de octubre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video en redes sociales en el que se burla del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En las imágenes, hechas con inteligencia artificial, se puede ver cómo Maduro realiza una llamada vía telefónica a Corea del Norte para hablar con Kim Jong-Un y pedirle ayuda en medio de la escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

“Mi gran hermano asiático, ya sabes que ando metido en un problema grande con Trump y necesito que me des refugio por allá”, dijo el personaje de Nicolás Maduro creado con la IA mientras muestran imágenes del dictador norcoreano respondiendo y dándole apoyo.

En otro momento, se puede ver también al presidente Gustavo Petro comunicándose con Maduro, ofreciéndole también su ayuda para refugiarse en Colombia.

“Parcero, ¿tiene ya un plan de escape?, dime que me voy contigo a donde sea, ya sabes que Trump viene a por mí”, dice el dibujo animado del mandatario colombiano, a lo que Maduro le responde que no se preocupe porque todo está “cuadrado” con el líder de Corea del Norte.

Maduro, creado por la inteligencia artificial, continúa diciendo que ambos, junto a Petro, se pueden disfrazar de soldados norcoreanos para no ser percibidos, llamada que estaba siendo “interceptada” por un agente de la CIA, quien pide órdenes directas de Donald Trump para saber cómo proceder.

“Preparen un operativo especial para evitar que se escape, ese Madurín ya sabe que conmigo no se juega”, dice el supuesto Trump mientras se encuentra en el avión presidencial.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro hechos por la IA vestidos de militares norcoreanos
Nicolás Maduro y Gustavo Petro hechos por la IA vestidos de militares norcoreanos | Foto: IG/NAYIBBUKELE

Finalmente, el video termina con Maduro y Petro disfrazados, en un avión privado que es comandado por el mismo Bukele, quien interrumpe su plácido viaje para decirles que serán enviados a prisión.

“Bienvenidos, presidente Maduro y Petro, les habla Nayib Bukele. Es un enorme placer anunciarles que este vuelo los va a conducir a su nuevo refugio, la cárcel del Cecot”, refiriéndose a la cárcel de máxima seguridad donde han sido enviados los indocumentados venezolanos expulsados de EE. UU.

Contexto: Régimen de Maduro asegura que capturó a “mercenarios ligados a la CIA” y denunció supuesto plan en su contra

Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al dictador Nicolás Maduro. Según Caracas, el gobierno de Trump busca “fabricar un conflicto” para justificar una invasión.

Estados Unidos dispuso un importante aumento de sus fuerzas militares en Latinoamérica con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

Nayib Bukele aparece en el video
Nayib Bukele aparece en el video | Foto: IG/NAYIBBUKELE

Un par de bombarderos B-1B sobrevolaron el mar Caribe frente a Venezuela. Estos vuelos ocurren después de que otro bombardero B-1B volara cerca de la costa venezolana la semana pasada, y otros B-52 lo hicieran la semana anterior.

Nayib BukeleGustavo Petro

