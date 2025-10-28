Estados Unidos tendría una fecha clara para definir la situación de Nicolás Maduro: “Tiene los días contados”

El periodista Luis Carlos Vélez publicó una reveladora entrevista con el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story. Lo hizo en su programa Línea de Fuego. Allí, el diplomático aseguró a Noticias Univisión 24/7 que Nicolás Maduro sí está muy cerca de salir del poder.

“Nicolás Maduro tiene los días contados y la acción en su contra podría ser en los próximos 30 días”.

Urgente - “Nicolas Maduro tiene los días contados y la acción en su contra podría ser en los próximos 30 días”, asegura el ex embajador de EEUU en Venezuela James Story a #LineaDeFuego de @UniNoticias



No se pierda el especial “Maduro en la mira” Jueves 6p/ 5 Centro por… pic.twitter.com/f99C2jKoeA — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) October 28, 2025

El exembajador aseguró que hoy hay un“80% (de probabilidad) de que vamos a hacer algo con el objetivo de que Maduro salga de poder. Ese es el objetivo que tenemos”.

Detalló cómo la Casa Blanca cuenta con los buques, destructores, aviones, hombres y todo en la región que “tiene que ser utilizado o tiene que regresar a sus bases”.

“Entonces, yo diría dentro de 30 días”, dijo.