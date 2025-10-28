Suscribirse

Estados Unidos tendría una fecha clara para definir la situación de Nicolás Maduro: “Tiene los días contados”

La revelación la hizo el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, en entrevista con Luis Carlos Vélez.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 12:06 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

El periodista Luis Carlos Vélez publicó una reveladora entrevista con el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story. Lo hizo en su programa Línea de Fuego. Allí, el diplomático aseguró a Noticias Univisión 24/7 que Nicolás Maduro sí está muy cerca de salir del poder.

“Nicolás Maduro tiene los días contados y la acción en su contra podría ser en los próximos 30 días”.

El exembajador aseguró que hoy hay un“80% (de probabilidad) de que vamos a hacer algo con el objetivo de que Maduro salga de poder. Ese es el objetivo que tenemos”.

Detalló cómo la Casa Blanca cuenta con los buques, destructores, aviones, hombres y todo en la región que “tiene que ser utilizado o tiene que regresar a sus bases”.

“Entonces, yo diría dentro de 30 días”, dijo.

En el programa 60 minutes, de este fin de semana, el senador Rick Scott dijo algo similar. “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo. ¿Por qué? Sus días estarán contados. Algo va a pasar. Ya sea interno o externo, creo que algo va a pasar”.

Estados UnidosDonald Trump

