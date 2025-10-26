CONFIDENCIALES

“Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo. Sus días están contados”: Rick Scott

El senador republicano habló con el programa 20 minutos de los Estados Unidos. “Algo va a pasar. Ya sea interno o externo, creo que algo va a pasar”, dijo.

27 de octubre de 2025, 1:52 a. m.