CONFIDENCIALES
“Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo. Sus días están contados”: Rick Scott
El senador republicano habló con el programa 20 minutos de los Estados Unidos. “Algo va a pasar. Ya sea interno o externo, creo que algo va a pasar”, dijo.
El despliegue de Estados Unidos contra los carteles de las drogas acorrala cada vez más a Nicolás Maduro. Donald Trump declaró oficialmente la guerra contra los carteles, teniendo como uno de los principales al Cartel de los Soles. El gobierno norteamericano ha dicho que considera que estos grupos son el Isis del hemisferio occidental.
En una entrevista con el programa 60 minutos, el senador Rick Scott aseguró: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo. ¿Por qué? Sus días estarán contados. Algo va a pasar. Ya sea interno o externo, creo que algo va a pasar”.
Y luego agregó: “¿Estamos a punto de invadir Venezuela? No lo creo. O sea, si lo hacemos, me sorprendería".
“If I was Maduro, I'd head to Russia or China right now,” says Republican Sen. Rick Scott of Florida. “His days are numbered.” https://t.co/pka9Wf0DPk pic.twitter.com/RNSDKj0Ucl— 60 Minutes (@60Minutes) October 26, 2025
En una entrevista con SEMANA, Scott había dicho: “Creo que se debe aumentar la recompensa a 100 millones de dólares. Es un asunto de dinero, porque es mucho más costoso lo que Maduro ha robado de los venezolanos. Así que el enfoque tiene que ser detener el fluir de esta producción de drogas que está afectando a tantos países, y la cabeza de este cartel de drogas, que es Maduro, tiene que ser capturada".