“Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo. Sus días están contados”: Rick Scott

El senador republicano habló con el programa 20 minutos de los Estados Unidos. “Algo va a pasar. Ya sea interno o externo, creo que algo va a pasar”, dijo.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 1:52 a. m.
Nicolás Maduro tendría un protegido búnker
Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

El despliegue de Estados Unidos contra los carteles de las drogas acorrala cada vez más a Nicolás Maduro. Donald Trump declaró oficialmente la guerra contra los carteles, teniendo como uno de los principales al Cartel de los Soles. El gobierno norteamericano ha dicho que considera que estos grupos son el Isis del hemisferio occidental.

En una entrevista con el programa 60 minutos, el senador Rick Scott aseguró: “Si yo fuera Maduro, iría a Rusia o China ahora mismo. ¿Por qué? Sus días estarán contados. Algo va a pasar. Ya sea interno o externo, creo que algo va a pasar”.

Contexto: Senador Rick Scott habló con SEMANA y advirtió qué pasará si el presidente “Petro continúa con amigos como Maduro”

Y luego agregó: “¿Estamos a punto de invadir Venezuela? No lo creo. O sea, si lo hacemos, me sorprendería".

En una entrevista con SEMANA, Scott había dicho: “Creo que se debe aumentar la recompensa a 100 millones de dólares. Es un asunto de dinero, porque es mucho más costoso lo que Maduro ha robado de los venezolanos. Así que el enfoque tiene que ser detener el fluir de esta producción de drogas que está afectando a tantos países, y la cabeza de este cartel de drogas, que es Maduro, tiene que ser capturada".

