Nicolás Maduro advierte a Estados Unidos y asegura que estaría protegido por Rusia: “Más unidos que nunca”

El dictador venezolano destacó su alianza con Moscú tras la ratificación del tratado de cooperación estratégica entre ambos países.

Redacción Mundo
29 de octubre de 2025, 2:36 p. m.
Nicolás Maduro, Vladimir Putin y Donald Trump
Nicolás Maduro, Vladimir Putin y Donald Trump | Foto: Getty Images

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, volvió a enviar un mensaje directo a Estados Unidos al asegurar que Venezuela ha estrechado sus lazos con Rusia y que ambas naciones viven hoy “su mayor momento de unidad”. Su afirmación llega tras la promulgación por parte de Vladímir Putin de la ley que ratifica el Tratado de Asociación Estratégica entre Caracas y Moscú, un acuerdo que amplía la cooperación militar, económica y política entre los dos aliados.

“De las cenizas de Gorbachov, al renacer de Putin”, dijo Maduro durante su programa televisivo Con Maduro+, transmitido por Venezolana de Televisión. Según el mandatario, el tratado firmado en mayo consolida una “alianza histórica y estratégica” que, aseguró, “es para la paz y el desarrollo”.

Contexto: “Si hubiéramos querido matarlo con un misil, ya lo habríamos hecho”: alto funcionario de Trump sobre Maduro

El líder chavista subrayó que el pacto “no se queda en la teoría” ni en “un documento frío”, y anunció para este martes un encuentro entre empresarios rusos y venezolanos en Caracas, aunque evitó precisar los temas de la agenda. El evento, dijo, sería “un encuentro poderoso” que marcaría el inicio de una nueva fase en la cooperación bilateral.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la derecha, se reúne con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al margen de la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el miércoles 23 de octubre de 2024. (Alexander Nemenov/Pool Photo vía AP)
Nicolás Maduro y Vladimir Putin. | Foto: AP

De acuerdo con el Kremlin, Putin promulgó la ley de ratificación del tratado el lunes, luego de su aprobación por la Duma rusa y el Consejo de la Federación. El documento, suscrito el 7 de mayo en Moscú, amplía la colaboración en sectores estratégicos como la energía, la minería, el transporte y las telecomunicaciones, además de incluir compromisos en seguridad, lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Contexto: Estados Unidos inicia ejercicios militares cerca a Venezuela en plenas tensiones con régimen de Maduro

En Caracas, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo del régimen, ratificó el acuerdo el 30 de septiembre, y el dictador Nicolás Maduro lo promulgó el 7 de octubre, sellando lo que calificó como una “alianza indestructible” con Rusia.

El régimen de Maduro habría intentado negociar su salida varias veces, lo cual fue rechazado por Estados Unidos.
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: Getty Images

Desde Moscú, el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, destacó la “sincronización” en los procesos de ratificación de ambos países y afirmó que esta coordinación es esencial “en la situación actual, en la que Venezuela es objeto de una presión enérgica sin precedentes, incluida la presión militar directa, por parte de los Estados Unidos”. Washington mantiene presencia naval en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, en el marco de sus operaciones contra el narcotráfico.

Contexto: Trump envía nueva advertencia a Nicolás Maduro: desplegó bombardeos nucleares, buques y drones cerca a Venezuela

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, también expresó su respaldo a Maduro el mismo día en que la Duma aprobó el tratado. Durante una reunión en Moscú con el embajador venezolano, Jesús Rafael Salazar Velázquez, Lavrov aseguró que Rusia mantiene su “solidaridad con Caracas frente a las crecientes amenazas externas y los intentos de injerencia”.

