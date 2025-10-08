Suscribirse

Mundo

Maduro y Putin refuerzan su alianza en plena tensión con Estados Unidos y desafían a Occidente

El dictador venezolano, en medio de la crisis con EE. UU., aseguró que ambos países sostienen “asociación estratégica cada vez más sólida y fuerte”.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

Periodista Semana

8 de octubre de 2025, 3:05 p. m.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la derecha, se reúne con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al margen de la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el miércoles 23 de octubre de 2024. (Alexander Nemenov/Pool Photo vía AP)
El mandatario de Rusia, Vladimir Putin, a la derecha, se reúne con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: AP

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este martes la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Rusia de Vladimir Putin, esto en un acuerdo que busca “potenciar y blindar las relaciones de alto nivel” entre Caracas y Moscú, según informó su equipo de prensa.

El pacto, suscrito originalmente en mayo durante una reunión entre Maduro y Vladímir Putin, refuerza los lazos políticos y económicos entre ambas naciones en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en el Caribe ordenado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

Contexto: Así fue la polémica ‘fiesta soviética’ que Nicolás Maduro montó en Venezuela en honor a Rusia y Putin

De acuerdo con la Prensa Presidencial de la dictadura venezolana, el tratado tiene una vigencia inicial de diez años, con renovación automática cada cinco, y se centra en fortalecer la cooperación en los sectores financiero, energético y minero.

Uno de los puntos clave es el desarrollo de mecanismos que faciliten el comercio y la inversión sin depender de sistemas financieros occidentales, un mensaje que refuerza la intención del chavismo de consolidar un bloque económico alternativo frente a las sanciones impuestas por Washington y la Unión Europea.

Nicolás Maduro reafirmó su alianza con al Rusia de Vladimir Putin. | Foto: GETTY IMAGES

El documento también contempla una mayor coordinación bilateral en organismos internacionales, especialmente en la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG). Estas instancias resultan estratégicas tanto para Venezuela como para Rusia, que buscan alinear posiciones frente a la volatilidad de los precios del crudo y las restricciones derivadas de conflictos geopolíticos.

Durante el acto de firma, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro estuvo acompañado por embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, a quien calificó como “un amigo del pueblo venezolano”.

Contexto: “El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”: María Corina Machado

El mandatario aseguró que este acuerdo constituye “el mejor regalo” para ambas naciones aliadas, que, según dijo, mantienen una “asociación estratégica cada vez más sólida y fuerte”. Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de felicitación a Putin, quien cumplía años ese mismo día, y expresó “las bendiciones del pueblo de Venezuela” al presidente ruso.

Maduro se reúne con Putin y anticipa "impulso nuevo" en relaciones con Rusia
Nicolás Maduro junto a Vladimir Putin en Moscú. | Foto: AFP

Maduro también agradeció a la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, por haber “acelerado” el trámite legislativo que permitió sancionar la ley el pasado 30 de septiembre. El Parlamento, en total control por la dictadura, aprobó el texto sin oposición, destacando que el tratado contribuirá a “garantizar la soberanía financiera y energética de Venezuela frente a las agresiones del imperialismo estadounidense”.

El nuevo acuerdo se firma en un momento de máxima tensión en la región. Este fin de semana, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que sostuvo una conversación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para analizar la situación de seguridad en el Caribe, donde el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino estadounidense ha sido interpretado por Caracas como una “amenaza directa”.

Contexto: Trump “ha perdido la paciencia”: analistas hablan de una operación directa contra Nicolás Maduro

Washington sostiene que su presencia militar en la zona responde a operaciones contra el narcotráfico, aunque varias filtraciones de prensa estadounidense aseguran que Estados Unidos podría estar preparando un ataque directo en territorio venezolano. Mientras que el régimen de Maduro insiste en que se trata de una maniobra para “preparar el terreno para un cambio de régimen”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Niño Prodigio: predicciones de hoy, miércoles 8 de octubre, para los 12 signos del zodiaco

2. Vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy, miércoles 8 de octubre: consulte las principales vías bloqueadas

3. Presidente Petro insiste: “Por eso me gusta desnudarme y por otras cosas”

4. Néstor Lorenzo reveló suplicio que vive figura cada que la llama a Selección Colombia: “Nadie sabe”

5. Española que vive en Colombia se sorprende de lo que hacen las personas mayores en la calle: “Es algo muy típico aquí”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroVladimir PutinEstados UnidosDonald TrumpRusiaVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.