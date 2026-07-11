Este es el plan criminal para atentar contra la vida del exministro Wilson Ruiz. Órdenes de extradición estarían detrás de la amenaza

SEMANA conoció un alarmante informe de inteligencia que advierte sobre un plan para atentar contra Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia.

El documento, firmado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales del CTI, señala que, mediante la corroboración de diversas fuentes, se logró identificar un “plan terrorista-sicarial” contra el exministro, un fiscal y un investigador del CTI, cuyos nombres mantenemos en reserva.

Wilson Ruiz aseguró que las amenazas en su contra estarían relacionadas con las acciones que lideró durante su gestión al frente del Ministerio de Justicia contra el crimen organizado. Foto: COLPRENSA

Detrás del plan estaría alias la Boyaca, una mujer relacionada con organizaciones criminales en el centro del país y considerada “testaferra de narcos”.

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Ella, según el informe, tuvo una relación sentimental con Fernando Rodríguez, conocido con el alias de Kliche, quien, de acuerdo con el documento de inteligencia, “operaba como enlace de narcotráfico con el Clan del Golfo. Este hecho genera una hipótesis de alta vulneración, lo que eleva el riesgo de acciones violentas por parte de alias la Boyaca”.

Inteligencia descubrió un plan para atentar contra la vida de Wilson Ruiz, exministro de Justicia, motivado por la extradición de narcos. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

La mujer, quien cuenta con varios negocios a su nombre, tendría contactos con dos mujeres identificadas con los alias de Sandra Triada y la Marianita, quienes viven en Jamundí. Esta última era la esposa de Edilson Ordóñez Capo, alias Chiroso, capturado y extraditado durante el Gobierno de Iván Duque con el aval de Ruiz como ministro de Justicia. Este hecho podría haber motivado la retaliación.

Las fuentes detallan que alias la Boyaca cuenta con un considerable armamento, como una pistola enchapada en oro con sus iniciales, así como recursos económicos y contactos para llevar a cabo el atentado.

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En el punto en el que se menciona la “capacidad bélica y logística” de la mujer, se cita la existencia de tres armas de fuego y una camioneta de alta gama blindada.

El asunto no termina ahí. En un informe del Ministerio de Defensa y el Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca, se pide tratar el tema con “atención prioritaria”.

Wilson Ruiz denunció que las amenazas en su contra estarían relacionadas con la lucha que lideró contra el crimen organizado durante su paso por el Ministerio de Justicia. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

“Se estaría considerando una estructura de apoyo logístico, financiero, familiar y de movilidad, con el propósito de facilitar la ubicación y posible materialización de acciones delictivas”, asegura el documento.

Agrega que es necesario que “se disponga la adopción de acciones operativas, preventivas e investigativas que correspondan, así como el fortalecimiento de las medidas de verificación, coordinación interinstitucional y seguimiento que permitan prevenir cualquier afectación”.

Por la gravedad de los hechos, la Procuraduría solicitó a los ministros del Interior y Defensa, al director de la UNP y al director de la Policía Nacional adoptar medidas para evitar un desenlace fatal.

Un informe elaborado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales del CTI, adscrita a la Fiscalía, advirtió sobre un presunto atentado contra Wilson Ruiz. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Frente a esta situación, el exministro de Justicia le dijo a SEMANA que este plan para atentar contra su vida tiene relación directa con su activo papel desde el Ministerio de Justicia.

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“Mi actuación estuvo marcada por una postura de firmeza frente a las estructuras de crimen organizado, convencido de que la lucha contra el narcotráfico debía desarrollarse sin concesiones”, aseveró Ruiz.

Añade que este tipo de acciones demuestra que siempre cumplió con su función constitucional. “Esa determinación ha tenido un alto costo personal. Tras dejar el ministerio, he sido objeto de amenazas contra mí y contra mi familia”, enfatizó.