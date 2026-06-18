Wilson Ruiz lanza llamado a Fiscalía, jueces y Fuerza Pública para garantizar el orden y la seguridad en las elecciones de 2026

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el exministro de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela, emitió un pronunciamiento público dirigido a la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Fuerza Pública y las autoridades regionales para que refuercen las acciones encaminadas a garantizar el orden institucional y la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral.

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A través de un comunicado, Ruiz hizo un llamado a la fiscal general Luz Adriana Camargo, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, así como a magistrados, jueces, gobernadores y alcaldes del país, para que asuman con determinación la responsabilidad de proteger el proceso democrático.

“La defensa del orden institucional, la seguridad ciudadana y el respeto por la ley no admite vacilaciones ni indiferencia”, señaló el exfuncionario.

Ruiz también recordó que las autoridades territoriales tienen la obligación constitucional de preservar el orden público y prevenir cualquier escenario que pueda afectar la convivencia o poner en riesgo la transparencia de las elecciones.

En el documento advirtió que la omisión, la pasividad o la falta de coordinación entre las instituciones pueden debilitar la confianza de los ciudadanos y favorecer a quienes buscan desafiar el Estado de derecho.

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“Hoy más que nunca es indispensable que las instituciones envíen un mensaje inequívoco de autoridad y legalidad”, afirmó.

El exministro insistió en que la democracia se protege mediante el cumplimiento de la ley y garantizando que ninguna amenaza, acto de intimidación o intento de alterar el orden público esté por encima de las instituciones de la República.

El pronunciamiento se conoce en medio de las alertas emitidas por diferentes sectores políticos y organismos sobre los riesgos de seguridad y presuntas presiones de grupos armados ilegales en algunas regiones del país, cuando faltan pocos días para que los colombianos regresen a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.