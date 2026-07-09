El presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves, 9 de julio, sobre el debate que abrió el senador electo de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien anunció que impulsará desde el Congreso una flexibilización del porte legal de armas bajo controles estrictos. En respuesta, el mandatario aseguró que permitir un mayor acceso a armas de fuego pondría en riesgo la vida de los colombianos.

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A través de su cuenta de X, Petro afirmó que “se nos olvida que, por parecernos a los EE. UU., la mayor cantidad de masacres en EE. UU. las hacen personas débiles mentalmente que han matado ciudadanos civiles y niños por placer”.

El jefe de Estado agregó que, a su juicio, este fenómeno “se produce por la libertad de tener armas” y lanzó una advertencia directa frente a la iniciativa que comienza a discutirse en el escenario político: “Que no se programe la muerte de las colombianas y colombianos”.

El pronunciamiento surgió luego de que Germán Rodríguez manifestara que defenderá una reforma para permitir el porte legal de armas a ciudadanos que cumplan estrictos requisitos, argumentando que la medida fortalecería el derecho a la legítima defensa frente a la inseguridad.

Sin embargo, la postura de Petro coincide con la expresada por el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien advirtió que Colombia no reúne las condiciones para flexibilizar el porte de armas.

El funcionario sostuvo que el país enfrenta desafíos en materia de control institucional, criminalidad y tráfico ilegal que hacen inconveniente avanzar en una medida de este tipo.

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Restrepo señaló además que la evidencia muestra que una mayor circulación de armas puede traducirse en un incremento de hechos violentos, por lo que insistió en que cualquier discusión sobre el tema debe priorizar la protección de la vida y la seguridad ciudadana.

El debate se da mientras continúa la discusión sobre las políticas de seguridad que impulsarán el nuevo Congreso y el Gobierno entrante, en medio de posiciones divididas entre quienes defienden el derecho de los ciudadanos a portar armas bajo regulación y quienes consideran que ampliar ese acceso podría aumentar la violencia en el país.