Ministro Pedro Sánchez envía mensaje ante convocatorias de protestas: “Después del silbatazo final, cualquier expresión fuera del estadio no cambia el resultado”

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, le envió un mensaje a los ciudadanos en la tarde de este domingo 21 de junio en medio de los preconteos de la segunda vuelta presidencial.

Estaciones de TransMilenio cierran preventivamente ante resultados de elecciones presidenciales

Desde el puesto de mando unificado, el ministro aseguró que se deben respetar y aceptar los resultados que emitan las autoridades electorales.

Esto frente a la posibilidad de protestas o manifestaciones en la calles por los resultados.

Igualmente, le envió un mensaje a las Fuerzas Militares y de Policía

“Si hay una fase donde el enfoque más importante que debemos tener es lo que ocurre en las calles o en las sedes de las principales campañas y van a expresar cada una de ellas sus sentimientos”, indicó.

El Ministro aseguró que este tipo de protestas de carácter violento no modifican los resultados.

“Es como el fútbol: después del silbatazo, cualquier expresión alrededor del estadio no cambia el resultado en la cancha de fútbol”, precisó el ministro.

En días anteriores, el general Sánchez había advertido por el riesgo de manifestaciones de tipo violento en varias regiones del país.

Mensajes de apoyo del pueblo wayúu a Abelardo de la Espriella: "Por el derecho a la vida y a la educación, el pueblo wayuu está con el tigre". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/CkTVZF0mzQ — Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026

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