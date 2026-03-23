FAC entrega cifras oficiales sobre el Hércules que cayó en Puerto Leguízamo: iban 125 personas a bordo

Se acaba de conocer el primer parte preliminar sobre la emergencia del Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que cayó luego de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en la selva amazónica del Putumayo.

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, informó que en el avión viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes. “En este momento sabemos que hay 48 heridos”, manifestó.

Según informó el oficial a través de la red social X, la caída del aparato ocurrió alrededor de las 9:50 a. m., cuando acababa de despegar para cubrir la ruta con destino a Puerto Asís, también en Putumayo, transportando personal del Ejército Nacional.

El general Silva aseguró, no obstante, que las cifras entregadas son preliminares, ya que aún se está atendiendo la emergencia.

El avión era un Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con matrícula 1016.

Avión de la FAC que cayó en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: Redes sociales.

Al lugar de la emergencia, en plena Amazonía colombiana, se está enviando un avión C130 similar al siniestrado, con capacidad para 50 camillas, para el transporte masivo de heridos a ciudades como Florencia, en Caquetá; Neiva, en Huila; y Bogotá, donde hay centros médicos preparados para atender a los afectados.

“Detrás de él irá un avión caza 295 con 24 camillas disponibles. Ya tenemos el ofrecimiento de Neiva, Florencia y, por supuesto, Bogotá para recibir a todos estos heridos”, dijo el general.

“Atravesamos un momento de profundo dolor”: así reaccionan las autoridades tras caída del avión de la FAC en Puerto Leguízamo

“También van para allá un helicóptero medicalizado UH60 y médicos adicionales para poder hacer la clasificación de todos estos heridos para poderlos llevar”, añadió.

Por último, aseguró que enviaron un equipo investigador para empezar a determinar las causas de este siniestro.

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Sobre el incidente, señaló que lo que se sabe es que “tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a aproximadamente un par de kilómetros del aeropuerto” de Caucayá.

La emergencia fue tal que superó las capacidades locales, según indicó el alcalde Luis Emilio Bustos Morales.