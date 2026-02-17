Política

Daniel Palacios le pidió a la justicia de Estados Unidos investigar las menciones a Iván Cepeda en los computadores incautados a Raúl Reyes

Según el candidato, ese material hace parte de los elementos probatorios utilizados por la justicia norteamericana en el proceso contra Nicolás Maduro.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 12:15 p. m.
Daniel Palacios fue ministro en el Gobierno Duque.
Daniel Palacios fue ministro en el Gobierno Duque. Foto: Suministrada

El candidato presidencial Daniel Palacios radicó en Washington una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se revisen las menciones del senador y también aspirante presidencial Iván Cepeda en los computadores del exjefe guerrillero Raúl Reyes.

La petición fue presentada personalmente por Palacios, quien pidió que las autoridades estadounidenses evalúen si la información contenida en esos archivos amerita la apertura de una investigación formal contra Cepeda.

Según el candidato, ese material hace parte de los elementos probatorios utilizados por la justicia norteamericana en el proceso penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por narcotráfico.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.
Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial. Foto: GETTY IMAGES

“Le he solicitado a la fiscal general Pam Bondi que revise las menciones del hoy candidato Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, los cuales contienen valiosa información y que es hoy pieza fundamental y carga probatoria contra Nicolás Maduro, y determine si esto amerita investigar formalmente al candidato presidencial”, afirmó Palacios.

El aspirante sostuvo que, aunque en Colombia esos archivos fueron declarados inadmisibles en procesos judiciales, en Estados Unidos sí fueron acreditados como evidencia dentro de investigaciones relacionadas con redes de narcotráfico y presuntos vínculos internacionales.

Daniel Palacios e Iván Cepeda.
Daniel Palacios e Iván Cepeda. Foto: Montaje SEMANA

Por esa razón, considera que la justicia de ese país tiene competencia para evaluar su contenido frente a otras personas mencionadas.

La solicitud se une a otros varios señalamientos sobre el alcance y la validez de los computadores incautados tras la muerte de Reyes en 2008, los cuales han sido objeto de controversia jurídica y política durante más de una década.

Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios
Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con la información conocida, Palacios viajó a Washington con el propósito de formalizar esta solicitud y buscar que se abra una investigación por la presunta mención de Cepeda en esos archivos.

Hasta el momento, el senador Cepeda no se ha pronunciado públicamente sobre esta nueva gestión presentada ante las autoridades estadounidenses.

