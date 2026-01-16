Política

Fuerte enfrentamiento entre Juan Manuel Galán y Daniel Palacios en redes por decisiones de la Gran Consulta: “La incoherencia es absoluta”

Palacios señaló a Galán, a Oviedo y a Gaviria de excluirlo y de ser incoherentes con el discurso de unión. Puso sobre la mesa que se trata de un tema de “rechazo hacía los costeños”.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 10:54 p. m.
Galán y Palacios se enfrentan por supuesta exclusión dentro de la Gran Consulta
Galán y Palacios se enfrentan por supuesta exclusión dentro de la Gran Consulta Foto: Semana

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán fijó su posición frente a la controversia generada alrededor de la posible vinculación del exministro Daniel Palacios a la Gran Consulta por Colombia, tras las declaraciones de Palacios que apuntaban a vetos y presiones internas dentro de ese bloque político.

A través de su cuenta en X, Galán rechazó los señalamientos “sin sustento” y advirtió que ese tipo de acusaciones solo profundizan la polarización que, dijo, “es justamente lo que el país no quiere”.

Aunque expresó respeto por la trayectoria política de Palacios y reconoció que ha tenido una carrera “correcta y seria”, dejó claro que en La Gran Consulta no existen vetos personales, pero tampoco decisiones impuestas bajo presión.

El dirigente explicó que el proyecto político que impulsa se ha caracterizado, desde su origen, por la sinceridad, la sensatez, la honestidad y la transparencia, principios que se traducen en reglas claras para la toma de decisiones.

Una de ellas, subrayó, es que cualquier nuevo ingreso al equipo debe contar con el consenso de todos sus integrantes, algo que en este caso no se logró.

Galán enfatizó que su postura no responde a diferencias individuales, sino a una convicción política. La Gran Consulta, afirmó, no puede convertirse en la consulta de la derecha en Colombia.

Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios
Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En entrevista con SEMANA, Palacios aseguró que fue citado a una reunión virtual con los miembros de la Gran Consulta en la que se le informó que ni Juan Manuel Galán, ni Juan Daniel Oviedo, ni Aníbal Gaviaría se conectarían al encuentro y que eso era una señal clara de que no había consenso para su ingreso.

“Vi un trino del doctor Galán que decía que no iba a permitir que la derecha se apoderara de la Gran Consulta ¿yo me pregunto entonces si el Centro Democrático se volvió de izquierda o es qué la doctora Paloma Valencia o el doctor Pinzón representan a la centro izquierda?“, señaló Palacios.

La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán para las votaciones del 8 de marzo Bogota enero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán para las votaciones del 8 de marzo Bogota enero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A reglón seguido señaló que él tenía claro que habían sido “el doctor Oviedo, el doctor Galán y el doctor Aníbal Gaviria los que en el discurso hablan de unión pero les fascina la exclusión”.

