La carta de Daniel Palacios a la Gran Consulta tras ser rechazado: “La unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita”

Carta abierta a la Gran Consulta. “La unidad que excluye no fortalece la democracia”. pic.twitter.com/OjWqMeOGvt— Daniel Palacios (@DanielPalam) January 16, 2026
En desarrollo...
La decisión se conoció en la noche de este 15 de enero tras una reunión virtual con algunos de los integrantes de la Gran Consulta.
Siga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo
Carta abierta a la Gran Consulta. “La unidad que excluye no fortalece la democracia”. pic.twitter.com/OjWqMeOGvt— Daniel Palacios (@DanielPalam) January 16, 2026
En desarrollo...