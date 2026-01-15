Enrique Peñalosa es oficialmente miembro de la Gran Consulta por Colombia, la cual está conformada por un grupo de políticos y personalidades de la derecha y la centro derecha colombiana.

El exalcalde de Bogotá agradeció a Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán por incluirlo en esta plataforma política.

“Agradezco al equipo de la Gran Consulta que me hayan hecho parte de ese grupo de líderes excelentes, intachables, del que estoy seguro, saldrá el próximo presidente de Colombia”, dijo Peñalosa.

La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán para las votaciones del 8 de marzo Bogota enero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El exalcalde, quien recibió el aval del partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, se medirá junto con los otros integrantes de esta consulta el próximo 8 de marzo de 2026.

“El trabajo generoso de este equipo tiene un único propósito: construir una Colombia mejor. Y estoy seguro de que lo vamos a lograr”, puntualizó Peñalosa a través de un video.