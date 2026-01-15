Confidenciales

Enrique Peñalosa agradece a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia por incluirlo: “Lo vamos a lograr”

El exalcalde, quien recibió el aval del partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, se medirá junto con los otros miembros de esta consulta el próximo 8 de marzo de 2026.

15 de enero de 2026, 10:46 p. m.
La Gran Consulta por Colombia estará conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán
Enrique Peñalosa es oficialmente miembro de la Gran Consulta por Colombia, la cual está conformada por un grupo de políticos y personalidades de la derecha y la centro derecha colombiana.

El exalcalde de Bogotá agradeció a Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán por incluirlo en esta plataforma política.

Agradezco al equipo de la Gran Consulta que me hayan hecho parte de ese grupo de líderes excelentes, intachables, del que estoy seguro, saldrá el próximo presidente de Colombia”, dijo Peñalosa.

El exalcalde, quien recibió el aval del partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, se medirá junto con los otros integrantes de esta consulta el próximo 8 de marzo de 2026.

Presidente Gustavo Petro firmó la designación de René Guarín como nuevo director Nacional de Inteligencia

Enrique Peñalosa aterriza oficialmente en la Gran Consulta por Colombia

El cónclave de MinDefensa con los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía para la recta final del Gobierno Petro

¿Colombia está en riesgo de un paro camionero? Esto respondió Petro

Álvaro Uribe se refiere al aumento del salario mínimo: “El Gobierno lo mata por los altos impuestos y el endeudamiento”

La reacción de la exesposa de Petro por su foto junto a un jaguar y con gafas negras: “Para las admiradoras”

Procesada por el magnicidio de Miguel Uribe pidió perdón y causó molestias: “Qué desgracia”

“Sé que me van a cascar”: Humberto de la Calle celebró la llegada de Enrique Peñalosa a la Gran Consulta y lo consideró “un gran gerente público”

Juan Carlos Pinzón pidió que el Partido Oxígeno entregue aval a Enrique Peñalosa

Confidenciales

Gustavo Petro revivió la pelea por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: “Construyeron una especie de Chapinero imperial”

“El trabajo generoso de este equipo tiene un único propósito: construir una Colombia mejor. Y estoy seguro de que lo vamos a lograr”, puntualizó Peñalosa a través de un video.

