Daniel Palacios denuncia en vivo a los que lo excluyeron de la Gran Consulta y revela el motivo: “Tengo una gran preocupación”

El exministro habló con SEMANA lo que supuestamente hay detrás de su exclusión en la coalición que busca derrotar al petrismo en las urnas.

Redacción Debate
16 de enero de 2026, 3:52 p. m.
Daniel Palacios habló en SEMANA acerca de la polémica por su exclusión de la llamada Gran Consulta, con la que se busca derrotar al petrismo, y denunció en vivo quiénes fueron los candidatos que no lo dejaron entrar a esta coalición.

Incluso, el exministro fue más allá y hasta dio el supuesto motivo por el que no lo habrían dejado ingresar. Lanzó duros dardos en contra de estas personas por su decisión.

“Es algo que he recibido con mucha sorpresa, yo siempre he sido una persona que con mucha coherencia y convicción ha creído que la consulta era el mejor camino de la unión”, señaló.

Por eso, fue uno de los primeros que no dudó en integrar esta Gran Consulta y recordó que así lo anunció públicamente. “Lo hicimos sin ningún titubeo porque tenemos claro que la unión es el camino”, dijo.

Sin embargo, tras su exclusión el panorama cambió por completo y ahora cree que esto en lugar de ser una consulta abierta, se trata de un “club” donde se dan el lujo de elegir quién entra y quién no.

El exministro aclaró que no fueron todos los miembros de la Gran Consulta los que se negaron a su entrada, sino que se trató de tres personas en particular y no tuvo ningún reparo en dar los nombres: Juan Manuel Galán Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

“No dan la cara y no son frenteros”, aseveró Palacios. Además, habló del supuesto motivo por el que habrían dado su negativa, pero esto no ha sido hasta el momento confirmado.

“Una de las hipótesis que me han dicho es que es un tema de plata y financiación, que estos tres individuos no querían perder el monto de su reposición, ya que si entraba otro candidato este dinero se iba a disminuir”, comentó.

El exfuncionario del gobierno Duque también cuestionó una publicación de Galán en la que aseguró que lo que se quería evitar era que la derecha se apoderara de la Gran Consulta. Por eso, Palacios se preguntó si el Centro Democrático y Paloma Valencia ahora están en una orilla política distinta.

En desarrollo...

