Confidenciales

Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto: “Es un deber patriótico”

El aspirante presidencial señaló que el país tiene “una deuda moral con nuestros héroes”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 11:32 a. m.
El candidato presidencial Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto en Colombia.
El candidato presidencial Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto en Colombia. Foto: Semana/Mebuc

El candidato presidencial Daniel Palacios salió este sábado en defensa de la fuerza pública, quienes actualmente no tienen derecho a votar y pidió que esto cambie y ellos puedan ejercer su derecho como todos los colombianos.

El también exministro publicó un mensaje a través en redes sociales, donde destaca el trabajo que hacen los militares y policías colombianos para proteger al país durante los 365 días del año.

Daniel Palacios inscribió su candidatura a la Presidencia con el movimiento “rescatemos a Colombia”

“En Colombia, hay hombres y mujeres que pasan noches enteras en la selva. Patrullan ríos oscuros, pasan Navidad en trincheras y duermen lejos de sus hijos para que ustedes y yo podamos dormir tranquilos”, señaló Palacios.

Así mismo, manifestó que estos hombres y mujeres “protegen las elecciones y garantizan que hasta el último colombiano tenga su derecho al voto, todos, excepto ellos” y comparó la situación con quienes “empuñaron las armas contra la democracia”.

Confidenciales

¿Una guerrilla detrás? No se descarta ninguna hipótesis en el asesinato del empresario Gustavo Aponte

Confidenciales

Nicolás Maduro, ¿negociación a la vista en Estados Unidos?

Confidenciales

Partido Oxígeno: Sofía Gaviria no encabezará la lista al Senado; en su reemplazo estará Óscar Ortiz

Confidenciales

La historia de los restos del sacerdote Camilo Torres

Confidenciales

“Víctimas” de Juliana Guerrero: la movida que estaría alistando la Fundación San José

Confidenciales

¿Persecución contra el coronel Jorge Alexander Mora?

Confidenciales

Alertas de corrupción en La Fiduprevisora

Política

Fuerte enfrentamiento entre Juan Manuel Galán y Daniel Palacios en redes por decisiones de la Gran Consulta: “La incoherencia es absoluta”

El Debate

Daniel Palacios denuncia en vivo a los que lo excluyeron de la Gran Consulta y revela el motivo: “Tengo una gran preocupación”

Política

La carta de Daniel Palacios a la Gran Consulta: “La unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita”

Si hasta los criminales votan e imponen por quién votar es injusto e inmoral que quienes defienden el país con su vida sean los únicos excluidos. Votar es un derecho, tal vez el más sagrado de todo y ningún policía o soldado de tierra, mar y aire debe estar excluido de esa posibilidad”, recalcó Palacios.

El aspirante presidencial señaló que el país tiene “una deuda moral con nuestros héroes” y que Colombia “no puede seguir permitiendo que a ellos se les niegue la posibilidad de ejercer su derecho al voto”.

Por eso, invitó a “saldar esa deuda” y aprobar que los miembros de la fuerza pública ejerzan su derecho. “Permitir que nuestros héroes voten no es una opción, es un deber patriótico, porque quienes lo dan todo por Colombia merecen decidir su destino”, concluyó.

Más de Confidenciales

El candidato presidencial Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto en Colombia.

Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto: “Es un deber patriótico”

Empresario Gustavo Aponte.

¿Una guerrilla detrás? No se descarta ninguna hipótesis en el asesinato del empresario Gustavo Aponte

La clave no estuvo en la suerte, sino en anticiparse a un evento global.

Nicolás Maduro, ¿negociación a la vista en Estados Unidos?

.

Partido Oxígeno: Sofía Gaviria no encabezará la lista al Senado; en su reemplazo estará Óscar Ortiz

El sacerdote Camilo Torres murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí. Falleció durante su primer combate como guerrillero del ELN.

La historia de los restos del sacerdote Camilo Torres

Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales.

“Víctimas” de Juliana Guerrero: la movida que estaría alistando la Fundación San José

Coronel Jorge Alexander Mora Cortés, Jefe del área Investigativa Anticorrupción de la Dijin.

¿Persecución contra el coronel Jorge Alexander Mora?

En las afueras del edificio de la Fiduprevisora, ubicado en el norte de Cali, se presentó una tensa situación por cuenta de un grupo de maestros que agolpó la entrada para solicitar medicamentos y la autorización de citas con especialistas.Fotos Raúl Palacios / El Pais / 21 de Mayo del 2023 Cali.

Alertas de corrupción en La Fiduprevisora

Carnaval de Barranquilla

Las impresionantes cifras del Carnaval de Barranquilla

Vicky Dávila, precandidata presidencial

“Gobierno chambón”: Vicky Dávila defiende a trabajadores y pide a empresarios mantener aumento del salario mínimo del 23,7 %

Noticias Destacadas