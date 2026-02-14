Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto: “Es un deber patriótico”

El candidato presidencial Daniel Palacios salió este sábado en defensa de la fuerza pública, quienes actualmente no tienen derecho a votar y pidió que esto cambie y ellos puedan ejercer su derecho como todos los colombianos.

El también exministro publicó un mensaje a través en redes sociales, donde destaca el trabajo que hacen los militares y policías colombianos para proteger al país durante los 365 días del año.

Daniel Palacios inscribió su candidatura a la Presidencia con el movimiento “rescatemos a Colombia”

“En Colombia, hay hombres y mujeres que pasan noches enteras en la selva. Patrullan ríos oscuros, pasan Navidad en trincheras y duermen lejos de sus hijos para que ustedes y yo podamos dormir tranquilos”, señaló Palacios.

Así mismo, manifestó que estos hombres y mujeres “protegen las elecciones y garantizan que hasta el último colombiano tenga su derecho al voto, todos, excepto ellos” y comparó la situación con quienes “empuñaron las armas contra la democracia”.

“Si hasta los criminales votan e imponen por quién votar es injusto e inmoral que quienes defienden el país con su vida sean los únicos excluidos. Votar es un derecho, tal vez el más sagrado de todo y ningún policía o soldado de tierra, mar y aire debe estar excluido de esa posibilidad”, recalcó Palacios.

El aspirante presidencial señaló que el país tiene “una deuda moral con nuestros héroes” y que Colombia “no puede seguir permitiendo que a ellos se les niegue la posibilidad de ejercer su derecho al voto”.

Por eso, invitó a “saldar esa deuda” y aprobar que los miembros de la fuerza pública ejerzan su derecho. “Permitir que nuestros héroes voten no es una opción, es un deber patriótico, porque quienes lo dan todo por Colombia merecen decidir su destino”, concluyó.