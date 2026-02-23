Política

“Fiscales fracasan cuando se meten en la hipótesis de buscar pruebas contra Petro”: el presidente sorprendió con mensaje en X

El mandatario habló sobre el escándalo que estalló en su Gobierno en la UNGRD.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 11:39 a. m.
El presidente Gustavo Petro lanzó llamativo mensaje que no pasó desapercibido en las redes sociales.
El presidente Gustavo Petro lanzó llamativo mensaje que no pasó desapercibido en las redes sociales. Foto: Colprensa

Este lunes 23 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó varios mensajes sobre las dudas que tiene del proceso electoral, situación que ha llamado la atención de varios sectores políticos.

Sin embargo, un mensaje que publicó el jefe de Estado no pasó desapercibido para los usuarios de X, ya que Gustavo Petro, mientras hacía referencia al escándalo de corrupción que estalló en su administración en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), soltó una llamativa frase.

En el post, el mandatario dijo: “Muchos fiscales fracasan cuando se meten en la hipótesis de buscar las pruebas contra Petro”.

Y avanzó en el mensaje: “La investigación de la UNGRD se enfiló hacia mí, buscando si yo había dado órdenes para desatar la entrega de dinero público a congresistas algo que terminantemente prohibí”.

“Pero nunca la fiscalía quiso ver que la corrupción desatada no era más que la continuación de la estructura que arrastra desde el pasado, sin investigar, la UNGRD y que lo cometido por Olmedo, deseoso de salir con el dinero robado y rápido, es el fruto de una alianza de sectores del partido verde posiblemente con los Aguilar en Santander. No es sino mirar la ubicación de los proyectos irregulares y el origen político del segundo involucrado”, insistió el presidente Petro.

Y agregó: “Muchos fiscales fracasan cuando se meten en la hipótesis de buscar las pruebas contra Petro. Por eso fracasaron contra el Pitufo: por solo invitar la investigación desde el año 2023, se quedaron sin pruebas y no pudieron traerlo a Colombia; quedaría libre aquí. Pero echaron al fiscal que sí tenía las pruebas porque investigó los hechos desde hace décadas. Fallaron en UNGRD cogiendo profesores inocentes presos, fallaron en el caso de mi hijo”.

Entre tanto, SEMANA dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado ponente presentó ante sus cinco compañeros de la Sala de Instrucción de ese alto tribunal una solicitud de llamar a juicio a seis congresistas por el escándalo en la UNGRD.

Además trascendió que la citada ponencia detalla punto por punto cuál habría sido el papel de cada uno de los congresistas y su rol en lo que la Corte califica como una verdadera “empresa criminal” que puso en riesgo la institucionalidad.

Se trata de los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal); y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).

