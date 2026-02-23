En un extenso trino, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe. Allí, aseguró que no existió el Pacto de La Picota, sino una “acción humanitaria de una organización de la Iglesia católica financiada por la iglesia alemana”.

El expresidente había asegurado que “hace cuatro años: Pacto de La Picota, el crimen exigió votar por Petro, violación de topes y financiación ilegal. Ahora, el crimen exige votar por Cepeda, acompañan con caudales de dinero de corrupción y narco”.

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Descanse su conciencia con la verdad y terminará su vida en felicidad”

Y el primer mandatario aprovechó ese trino para señalarlos a él y a su familia de tener vínculos con personas al margen de la ley. Además, para reprochar el discurso del exmandatario de la seguridad democrática: “La lucha que yo libro contra esas mafias la llama usted comunismo; no tiene ni idea de qué es el comunismo, confunde usted capitalismo con comunismo porque le tiene miedo al capitalismo que bajaría la renta de la tierra de la que usted vive como patriarca hacendado sin pagar impuestos o como señor feudal que eran dueños de ejércitos privados”, aseguró.

Pero luego, el presidente lanzó una frase que llamó la atención: “Nosotros no les haremos daño ni a usted ni a su familia, como ya se lo dije personalmente; no tema a nosotros, pero sí a sus propios amigos, Uribe, porque lo traicionan como a mí”.