Gustavo Petro, presidente de la República, respondió las críticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde su cuenta de X.

El líder del Centro Democrático dijo que el “crimen” exigió votar por el mandatario en 2022, así como lo estaría haciendo ahora con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

“Fraudes electorales: Hace 4 años: Pacto de la Picota, el crimen exigió votar por Petro, violación de topes y financiación ilegal. Ahora, el crimen exige votar por Cepeda, acompañan con caudales de dinero de corrupción y narco”, dijo Uribe en una publicación.

Petro respondió asegurando que el supuesto pacto de La Picota fue un “invento” en el que se malinterpretó la acción de una organización católica.

Ni existió Pacto de la Picota ni sobre topes de la campaña, ambos son los inventos periodísticos de sus amigos, los dueños de los medios. Tuvieron que confundir mañosamente la acción humanitaria de una organización de la iglesia católica financiada por la iglesia alemana y una… https://t.co/avDmJjBUQ4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2026

“Ni existió Pacto de la Picota ni sobre topes de la campaña, ambos son los inventos periodísticos de sus amigos, los dueños de los medios. Tuvieron que confundir mañosamente la acción humanitaria de una organización de la Iglesia católica financiada por la iglesia alemana y una acción de su cómplice Prada para decir que una donación de un sindicato a un partido o el pago de los partidos a los testigos electorales por fuera ya de campaña fueran sobretopes", manifestó el presidente en X.

Y señaló al expresidente de haberse elegido con apoyo de “sus amigos narcoparamilitares”.

“Pero en cambio fue corroborado el hecho de que usted en su primer gobierno se hizo elegir con sus amigos narcoparamilitares, y que le recayó la sospecha de ser financiado por el cartel del Medellín del que fue amigo su padre. Usted fue de la familia Ochoa Vásquez. Es por eso que Belisario Betancur no lo quiso de alcalde ni de director de la Aerocivil”, agregó en el trino.

Y el presidente dijo que el “comunismo” del que habla Uribe es lucha “contra esas mafias”.

“La lucha que yo libro contra esas mafias la llama usted comunismo, no tiene ni idea de qué es el comunismo, confunde usted capitalismo con comunismo porque le tiene miedo al capitalismo que bajaría la renta de la tierra de la que usted vive como patriarca hacendado, sin pagar impuestos o como señor feudal que eran dueños de ejércitos privados", manifestó.

Finalmente, Petro le dijo que no le hará “daño” ni al expresidente ni a su familia: “Como ya se lo dije personalmente, no tema a nosotros, pero sí a sus propios amigos, Uribe, porque lo traicionan como a mí”.

El presidente concluye diciéndole que le solicitó que fueran a la JEP a declarar sobre sus vidas: “Descanse su conciencia con la verdad y terminará su vida en felicidad rodeado de sus nietos, sino su propia conciencia será su enemigo”.