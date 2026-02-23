Sobrinos, cuñada, hijastro e hijo del ministro Guillermo Jaramillo recibieron más de $3.000 millones en el Gobierno Petro, denunció congresista

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es el más poderoso del gobierno de Gustavo Petro; al menos, el funcionario que más tiempo lleva acompañando al jefe de Estado, pese a las constantes batidas de gabinete. Su poder —a juzgar por la más reciente denuncia de la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda— trasciende de la cercanía con el primer mandatario a los contratos.

“La familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha recibido más de $ 3.000 millones del Estado colombiano desde que Gustavo Petro llegó al poder”, denunció Miranda, quien esculcó y encontró a varios integrantes de la familia del reconocido médico del Tolima laborando en el Estado.

Katherine Miranda, congresista y aspirante al Senado. Foto: Guillermo Torres / Semana

“La cuñada: María Clara Berrocal, esposa de Omar Jaramillo (hermano del ministro), firmó cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de $ 390 millones”, informó Miranda.

Los sobrinos —añadió la parlamentaria— tampoco quedaron por fuera. “Sebastián Jaramillo Berrocal firmó en 2024 un contrato con Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) por $ 72 millones”, dijo.

E informó que Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, otro sobrino, ha firmado 12 contratos con entidades como la Empresa Ferroviaria Regional, por más de $ 1.400 millones.

En 2023, Jaramillo Berrocal fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y, además, imputado por interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht. Aun así, siguió contratando con el Estado, precisó la congresista bogotana.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, junto a Gustavo Petro, presidente de Colombia, el 13 de febrero de 2026, en Bogotá. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

El listado es largo. “El hijastro del ministro, Sebastián Laverde Gómez, fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por casi $ 97 millones. Sí, la entidad que maneja los recursos de la salud”.

El hermano del ministro, Omar Jaramillo Martínez, también firmó contrato con la Contraloría General de la República por $ 38 millones.

Y ahora, el hijo del ministro, Alejandro Jaramillo Gómez, es desde agosto de 2024 director de ProColombia en Reino Unido con ingresos superiores a $ 40 millones mensuales, “es decir, cerca de $ 720 millones en total”.

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde. Foto: Guillermo Torres / Semana

Tampoco se puede olvidar que la esposa de Guillermo Alfonso Jaramillo, Beatriz Eugenia Gómez, es superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud y ha devengado aproximadamente $ 500 millones en ese cargo.

Miranda, visiblemente molesta, preguntó: “¿Estamos frente a un clan familiar beneficiado con recursos públicos? Más de $ 3.000 millones para una sola familia, mientras el país enfrenta una crisis profunda en el sistema de salud, y los colombianos esperan medicamentos y atención”.

Ante ese escenario, la congresista bogotana, quien respaldó a Petro en las elecciones de 2022, estimó que “el cambio salió chimbo, prometía acabar con los clanes, pero aquí el poder cambió fue de apellido, se quedó en la familia Jaramillo. ¡Qué vergüenza!”.

Guillermo Alfonso Jaramillo es amigo personal de Gustavo Petro desde que el primero fue concejal de Ibagué por el Partido Liberal y el segundo hizo parte de la guerrilla del M-19. Recordemos que Mary Luz Herrán, la exesposa del hoy presidente, le dijo a SEMANA que Jaramillo la visitó durante varios fines de semana cuando ella estuvo en la cárcel.