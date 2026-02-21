CONFIDENCIALES

Así va el plan de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

La representante Jennifer Pedraza ya tiene más de 11 respaldos de los 20 que necesita para que la mesa directiva cite al debate.

21 de febrero de 2026, 1:58 a. m.
El Congreso promueve una moción de censura contra el Ministro de Salud.
En el Congreso se promueve una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras las declaraciones sobre la muerte del niño Kevin Acosta, en las que dijo que obedeció a una caída en bicicleta. El menor, diagnosticado con hemofilia, no recibía los medicamentos.

La representante Jennifer Pedraza ya tiene más de 11 respaldos de los 20 que necesita para que la mesa directiva cite al debate. Asimismo, más de 500 ciudadanos han firmado esta solicitud para que el Congreso tramite esa moción y presione la salida del funcionario. Históricamente, las mociones de censura no han funcionado, pero en esta oportunidad la indignación contra Jaramillo es más que evidente.

