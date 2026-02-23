“Aquí el único rodeado de bandidos y corruptos es usted”: Vicky Dávila le contesta a Gustavo Petro

La candidata presidencial Vicky Dávila le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario arremetiera nuevamente en su contra. “Petro, aquí el único rodeado de bandidos y corruptos es usted, se han robado todo”, afirmó Dávila.

Y agregó: “El único benefactor de narcos es usted y el único indeseable, socialista-comunista y mala persona. Quisiera usted tener una vida tan limpia como la mía. No tengo vicios ni amantes, no meto droga ni tengo malas costumbres. No he pertenecido a un grupo terrorista ni he sido bandida. Tampoco he recibido plata de narcos y contratistas mafiosos para ser presidente. No he hecho pactos en La Picota”.

Dávila dijo que Petro es “sucio” y que ella es una mujer intachable, lo que le daría rabia a Petro. “Le pido a Dios que llegue el 7 de agosto para verlo salir de su gobierno corrupto, para que nos deje en paz. Lo vamos a derrotar, su poder no es para siempre”.

Horas antes, Petro había arremetido contra la periodista luego de que ella cuestionara que el Gobierno Petro tenía que ver con el buque Ocean Mariner, que fue retenido por Estados Unidos con combustible que fue cargado en Colombia y que, al parecer, iba para Cuba.

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

“¿Cómplice de qué? Quien carga el buque es una empresa privada y a esa empresa privada petrolera le entregan documentos del buque que compra el petróleo y dicen que va hacia República Dominicana”, afirmó el mandatario.

Según Petro, no habría ninguna irregularidad ni pública ni privada. Sin embargo, arremetió fuertemente contra Dávila. “Le digo que la práctica de bloqueo de un país hacia otro solo lleva a genocidio y extorsión sobre los pueblos”, afirmó Petro.

Vicky Dávila quiere llegar al Palacio de Nariño. Foto: ESTEBAN VEGA

El mandatario habló de Cuba y dijo que ese país “se articulará” con el mundo para ayudar a otras naciones en cultura, salud e investigación. El presidente defendió a la isla diciendo que en medio de la pandemia produjo una vacuna contra el covid.

“He propuesto a los EE. UU. que, en lugar de bloqueos, nos ayuden a llenar de energía limpia la isla y de fibra óptica. Ese día comenzará el segundo renacimiento del arte, y será esta vez ya no en Fiorenze (sic), sino el gran Caribe”, afirmó el presidente.

Petro habló de Silvio Rodríguez, de la cultura cubana y hasta de canciones del artista de ese país.

El Ocean Mariner habría sido cargado con combustible desde Colombia y tenía como supuesto destino República Dominicana; sin embargo, se habría desviado, por lo que fue escoltado por la guardia costera de Estados Unidos, lo que prendió las alarmas porque ese buque ya ha llevado petróleo desde otros países a Cuba.