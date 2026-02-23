ELECCIONES

Registraduría hizo pruebas técnicas de los lapiceros que se entregarán en las urnas: la tinta no se borra

Los esferos que recibirán los colombianos para ejercer su derecho al voto tienen tinta negra o morada.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 6:25 p. m.
La Registraduría realizó pruebas técnicas de los esferos
La Registraduría realizó pruebas técnicas de los esferos Foto: Cortesía Registraduría

La Registraduría llevó a cabo las pruebas técnicas de los lapiceros que le serán entregados a los colombianos en las urnas en las elecciones del domingo 8 de marzo, en las que los ciudadanos votarán por el nuevo Congreso y, si así lo desean, en las consultas presidenciales.

El evento se desarrolló en presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) y la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL, contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, en este también participaron los auditores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para la prueba técnica, los representantes y auditores de las entidades realizaron marcaciones en las tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta utilizando bolígrafos con tinta de color negro y morado.

Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones: ataca a la MOE y pide que Thomas Greg & Sons entregue la base de datos

Luego, detalló la Registraduría, se aplicaron diferentes elementos, como agua, alcohol, thinner, borrador, fuego con encendedores y aire caliente con secador de cabello a diferentes temperaturas, y se constató que la tinta de los bolígrafos permanecía intacta en todas las tarjetas electorales.

Política

Gustavo Petro responde a la pulla del procurador Gregorio Eljach: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”

Política

Identifican a personas con camisetas de disidencias de las Farc en evento de Iván Cepeda

Política

Mujer trans asegura que se sintió discriminada por la campaña de Santiago Osorio: “Jugaron conmigo”

Política

“Nadie puede jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental”: el procurador Gregorio Eljach arremete contra el presidente Gustavo Petro

Política

Ingrid Betancourt, con cadenas en su cuello, recordó cómo fue secuestrada hace 24 años por las Farc: “Si olvidamos, estamos condenados a repetir la historia”

Política

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

Política

Armando Benedetti pierde pulso contra congresistas por injuria y calumnia

Mejor Colombia

Consulta previa: proteger derechos sin frenar el desarrollo

Semana TV

José Jaime Uscátegui quiere reelegirse en la Cámara de Representantes: “Necesitamos un Gobierno de autoridad”

Semana TV

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

La Registraduría realizó pruebas técnicas de los esferos que se entregarán en las urnas en las elecciones del domingo 8 de marzo.
La Registraduría realizó pruebas técnicas de los esferos que se entregarán en las urnas en las elecciones del domingo 8 de marzo. Foto: Cortesía Registraduría

“Con este ejercicio que adelantamos en presencia de las diferentes autoridades, se desmienten los mitos que circulan en redes sociales y generan zozobra en época electoral, como la desaparición de la tinta de las marcaciones realizadas por los ciudadanos en las tarjetas electorales. Acá se comprobó que los esferos que utiliza la Registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados de votación diligencien las actas electorales son de muy buena calidad y no se borran”, sostuvo Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral de la Registraduría.

Así puede consultar su mesa de votación para las próximas elecciones: desde cualquier dispositivo

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), afirmó que las pruebas permitieron evidenciar que la tinta de los lapiceros (o esferos) que se dispondrán en las urnas no se borra, ni se traspasa, ni mancha.

Más de Política

Gustavo Petro y Gregorio Eljach

Gustavo Petro responde a la pulla del procurador Gregorio Eljach: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”

Iván Cepeda en Nariño, junto a hombre con camiseta de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en inmediaciones del evento.

Identifican a personas con camisetas de disidencias de las Farc en evento de Iván Cepeda

Libertad Acutis Salazar aseguró que se sintió vulnerada por la campaña del candidato y actual congresista, Santiago Osorio.

Mujer trans asegura que se sintió discriminada por la campaña de Santiago Osorio: “Jugaron conmigo”

Esto fue lo que dijo el procurador.

“Nadie puede jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental”: el procurador Gregorio Eljach arremete contra el presidente Gustavo Petro

Ingrid Betancourt recordó los 24 años de su secuestro por parte de las Farc.

Ingrid Betancourt, con cadenas en su cuello, recordó cómo fue secuestrada hace 24 años por las Farc: “Si olvidamos, estamos condenados a repetir la historia”

Gregorio Eljach, procurador general y Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

Armando Benedetti, Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza

Armando Benedetti pierde pulso contra congresistas por injuria y calumnia

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Mensaje de María Fernanda Cabal sobre el pacto de La Picota y alias Pitufo molestó a Gustavo Petro; esto le respondió

Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras.

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

Noticias Destacadas