La Registraduría llevó a cabo las pruebas técnicas de los lapiceros que le serán entregados a los colombianos en las urnas en las elecciones del domingo 8 de marzo, en las que los ciudadanos votarán por el nuevo Congreso y, si así lo desean, en las consultas presidenciales.

El evento se desarrolló en presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) y la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL, contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, en este también participaron los auditores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para la prueba técnica, los representantes y auditores de las entidades realizaron marcaciones en las tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta utilizando bolígrafos con tinta de color negro y morado.

Luego, detalló la Registraduría, se aplicaron diferentes elementos, como agua, alcohol, thinner, borrador, fuego con encendedores y aire caliente con secador de cabello a diferentes temperaturas, y se constató que la tinta de los bolígrafos permanecía intacta en todas las tarjetas electorales.

La Registraduría realizó pruebas técnicas de los esferos que se entregarán en las urnas en las elecciones del domingo 8 de marzo. Foto: Cortesía Registraduría

“Con este ejercicio que adelantamos en presencia de las diferentes autoridades, se desmienten los mitos que circulan en redes sociales y generan zozobra en época electoral, como la desaparición de la tinta de las marcaciones realizadas por los ciudadanos en las tarjetas electorales. Acá se comprobó que los esferos que utiliza la Registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados de votación diligencien las actas electorales son de muy buena calidad y no se borran”, sostuvo Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral de la Registraduría.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia), afirmó que las pruebas permitieron evidenciar que la tinta de los lapiceros (o esferos) que se dispondrán en las urnas no se borra, ni se traspasa, ni mancha.