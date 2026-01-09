Vaupés

Aerocivil llama a población en Mitú a respetar las operaciones aéreas tras manifestaciones en inmediaciones del aeropuerto

Los lugareños reclaman por promesas que consideran incumplidas.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 11:29 p. m.
Protesta en Mutú, Vaupés.
Protesta en Mutú, Vaupés. Foto: Jarvi Vargas - @jahe184 en X

Una protesta en Mitú, Vaupés, podría poner en riesgo las operaciones aéreas del aeropuerto local Fabio Alberto León Bentley.

Alcaldía de Mitú
Alcaldía de Mitú Foto: Laura Charry

Decenas de pobladores de esta capital, que tiene unos 35 mil habitantes, salieron a reclamar por lo que consideran un eterno abandono del Estado a todos los rincones de la Amazonía.

“No hay agua potable, no hay luz, la energía está muy cara. Siempre ha habido problemas con el suministro de combustible, y solo por ponerle un ejemplo: en Bogotá una libra de papa 500, 600 pesos, acá cuesta 2.500 pesos y ese no es el problema, el verdadero problema es que ni siquiera hay”, dijo de manera anónima un habitante de Mitú, consultado por SEMANA.

La manifestación, aunque pacífica, llamó la atención de la Aeronáutica Civil, quien hizo un “llamado respetuoso a la comunidad para que estas acciones no afecten la infraestructura aeronáutica, la cual cumple un papel fundamental en la conectividad de regiones de difícil acceso en el país”.

Florencia

Florencia

Florencia

Florencia

Florencia

Florencia

Florencia

Nación

Turismo

Confidenciales

“En este momento, el Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley de Mitú se encuentra operando con el apoyo de las autoridades competentes, para evitar situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad operacional”, dijeron.

“No obstante, de persistir la intrusión de personas en la pista, la Aeronáutica Civil se vería en la obligación de suspender las operaciones aéreas, en cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos”, añadieron.

Esto podría complicar las condiciones que denuncian los pobladores de Mitú, quienes piden a las autoridades nacionales tomar medidas que alivien la situación.

“Desde la Aeronáutica Civil de Colombia reiteramos la invitación a la comunidad a abstenerse de realizar acciones de hecho que puedan comprometer la seguridad aérea y la integridad de la infraestructura aeroportuaria. Las situaciones que se presentan en la región deben ser canalizadas a través del diálogo y los mecanismos institucionales con las autoridades correspondientes, a fin de encontrar soluciones concertadas a las problemáticas existentes”, indicó la Aerocivil.

Mitú, capital del Vaupés, es una de las zonas más remotas de Colombia; solo se puede acceder vía río o por aire.

