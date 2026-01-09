Nación

Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, es denunciado ante la Corte Penal por el presidente Petro

El abogado Alejandro Carranza, defensa del mandatario, confirmó la decisión.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 7:54 p. m.
Presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc.
Presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc. Foto: Semana / AFP

El presidente Gustavo Petro decidió este viernes, 9 de enero, denunciar ante la Corte Penal Internacional al sanguinario Iván Mordisco, el cabecilla de las disidencias de las Farc, que convocó a una cumbre criminal con el ELN y otros grupos armados ilegales que han sembrado violencia y terror en el país.

SEMANA se contactó con el abogado Alejandro Carranza, defensor del presidente Petro, quien manifestó: “El caso que se somete a la consideración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no se limita a una serie de hechos aislados de violencia, sino que refleja un patrón prolongado de crímenes de lesa humanidad y de guerra, dirigido desde la cúspide de una organización armada”.

YouTube video _gKWedF6A2I thumbnail

Carranza, quien tiene la perspectiva del mandatario para avanzar en esta denuncia, también describió a ese grupo liderado por Mordisco como una estructura que tiene vocación de permanencia y una capacidad de articularse con otras redes criminales, más allá de las fronteras nacionales.

Esta denuncia ante la Corte Penal Internacional se conoce horas después de que Mordisco reapareciera en un video convocando a una cumbre criminal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Popular (EPL) para hacerle frente a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

Nación

Cayó el terror de Girardot: se fugó hace cuatro años y ahora es señalado de asesinar a casi 30 personas

Nación

La milimétrica operación con que las Fuerzas Militares le dieron de baja a alias Polo, un alfil de Iván Mordisco

Nación

“Fuerza Pública no descansará hasta encontrar a Mordisco y que pague por sus delitos”: dura respuesta de minDefensa a propuesta de alianza criminal

Nación

A la cárcel ocho investigadores de la Fiscalía y la Policía que habrían cobrado dinero para voltear procesos

Nación

¿Tormenta negra durante puente de Reyes? Ideam aclara las versiones

Bogotá

Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

Nación

La excusa del ELN para secuestrar a cinco policías en Norte de Santander: “Los hace cómplices”

Medellín

Asesinan a alias Tapiero, disidente de las Farc, en Ituango, Antioquia: era uno de los más buscados

Nación

Esta es la estructura de las disidencias de las Farc que habría asesinado a dos policías en Caquetá

Cúcuta

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Sin embargo, el presidente Petro respondió de forma tajante contra esa alianza, al señalar que Mordisco no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, sino que “son la excusa de la invasión y hasta de dineros oscuros que corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral”.

Pero más allá de las palabras, el presidente Petro acudió a su abogado Alejandro Carranza para que denunciara ante la justicia internacional a Mordisco, ante los resultados parciales de la justicia colombiana contra esa estructura y la sistematicidad criminal que mantienen las disidencias que comanda.

“Fuerza Pública no descansará hasta encontrar a Mordisco y que pague por sus delitos”: dura respuesta de minDefensa a propuesta de alianza criminal

“Frente a la persistencia de los crímenes, la imposibilidad material de capturar al máximo responsable y la creciente dimensión transnacional del fenómeno, la intervención de la Corte Penal Internacional se presenta como un complemento necesario para asegurar que la responsabilidad penal alcance a quienes, desde posiciones de mando, concibieron, ordenaron y sostienen la maquinaria de violencia”, dijo Carranza.

La denuncia se presentó señalando como víctimas a los niños y niñas que han sido reclutados, a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, a líderes sociales, excombatientes y defensores de la paz que han terminado sufriendo el efecto de la violencia ejercida por las disidencias al mando de Iván Mordisco.

Más de Nación

Presidente Gustavo Petro, Iván Mordisco

Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, es denunciado ante la Corte Penal por el presidente Petro

No

Cayó el terror de Girardot: se fugó hace cuatro años y ahora es señalado de asesinar a casi 30 personas

Iván Mordisco operación Militar

La milimétrica operación con que las Fuerzas Militares le dieron de baja a alias Polo, un alfil de Iván Mordisco

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre la presunta muerte del criminal Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc.

“Fuerza Pública no descansará hasta encontrar a Mordisco y que pague por sus delitos”: dura respuesta de minDefensa a propuesta de alianza criminal

Investigadores del CTI establecieron no solo los móviles del crimen, sino la presunta responsable. Fueron meses de indagaciones, declaraciones y recuperación de elementos de prueba, para conseguir la orden de captura internacional.

A la cárcel ocho investigadores de la Fiscalía y la Policía que habrían cobrado dinero para voltear procesos

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

¿Tormenta negra durante puente de Reyes? Ideam aclara las versiones

Estas son algunas de las mujeres que posteriormente fueron dejadas en libertad.

Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

Actualmente, el ELN está fracturado, y varios bloques, entre ellos Los Comuneros del Sur, no le caminan al Comando Central.

La excusa del ELN para secuestrar a cinco policías en Norte de Santander: “Los hace cómplices”

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Petro confesó si siente temor de correr la suerte de Maduro y reveló alarmante comentario que hizo Trump: “Cosas malas en Colombia”

Noticias Destacadas