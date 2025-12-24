Nación

Así se rindió un sanguinario cabecilla de alias Mordisco junto con una mujer de las disidencias en Nariño

Se entregaron en medio de una operación en contra de este grupo armado ilegal en el suroccidente del país.

Gabriel Salazar López

24 de diciembre de 2025, 12:13 p. m.
Las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. (Imagen de referencia)
Las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. (Imagen de referencia) Foto: AFP

Ismael Cortés Sánchez, alias Yimmi, cabecilla de la comisión armada de la columna móvil Freddy Gutiérrez, de la Estructura Franco Benavides, junto con una mujer conocida con el alias de Xiomara, que tenía pocos meses dentro de las disidencias de las Farc en Nariño, se entregaron a integrantes del Ejército Nacional.

El hombre de 26 años daba órdenes a los disidentes para poder cometer ataques contra la fuerza pública, pero también para el asesinato de civiles y otros hechos de violencia en esta zona del país. Todas las órdenes eran transmitidas por alias Iván Mordisco, quien es buscado por las Fuerzas Militares con el fin de capturarlo o darlo de baja.

Alias Yimmi, de acuerdo con la información conocida por SEMANA, tiene una orden captura vigente emanada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.

Alias Yimmi.
Alias Yimmi. Foto: Suministrada a SEMANA.

Estaría a cargo de dinamizar las finanzas ilegales de la estructura en el departamento de Nariño, derivadas del narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y extorsión”, precisaron las autoridades que le seguían el rastro a este sujeto.

La entrega de este sujeto, que estaba acompañado de una mujer, se dio luego de unos operativos adelantados por las Fuerzas Militares, quienes lograron rodearlo a tal punto que se rindió.

En al menos cuatro operaciones el Ejército estuvo muy cerca de neutralizarlo, pero habría logrado huir. Fue esa presión y el verse en un laberinto sin salida, los factores determinantes para abandonar esa vida criminal y retornar a la vida civil”, explicaron.

Iván MordiscoJefe de las disidencias de las Farc
Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. Foto: vvAFP

Las operaciones en contra de los grupos armados ilegales no se detienen por parte de las Fuerzas Militares, quienes continúan con esa ofensiva con el fin de poder evitar pánico en las comunidades.

Se propina una contundente afectación a las redes logísticas y criminales de la estructura Franco Benavides de las disidencias de alias Iván Mordisco, ya que este hombre conocía las formas para dinamizar las finanzas ilegales derivadas de acciones criminales que afectan no solo a la población civil, también al medio ambiente”, finalizaron.

