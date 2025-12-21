Nación

Disidencias de Iván Mordisco también anuncian cese al fuego en Navidad; estos son los detalles

El grupo al margen de la ley determinó las fechas en las cuales suspenderán sus acciones militares.

Manuel Santiago Sánchez González

22 de diciembre de 2025, 12:15 a. m.
Las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, son las responsables del horror en Calamar. El alcalde dice que está bajo amenaza. Foto: AFP

Por medio de un comunicado de prensa, las disidencias de Iván Mordisco anunciaron un cese al fuego para la temporada navideña. El grupo terrorista dio la orden a sus miembros de suspender operaciones militares desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026.

El ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

Las disidencias de Mordisco señalan que el objetivo de su última decisión es permitir a los ciudadanos del país disfrutar de las festividades sin el temor de operativos o confrontaciones con la fuerza pública.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

“Finalmente, informamos que hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de qué las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada. Nos reservamos el derecho a la defensa”, señaló el comunicado.

En su comunicación se destaca que durante los días comprendidos entre el 18 y 21 de diciembre se desarrolló un Pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP en el cual se tomaron las decisiones que fueron anunciadas por el grupo criminal.

Hay que destacar que este grupo criminal tiene presencia en diversas zonas del país, razón por la cual el Gobierno Nacional ha adelantado operaciones militares para recuperar la seguridad y facilitar el libre desarrollo de las actividades de las poblaciones que han sido sometidas a las actividades ilegales.

Por su parte, las fuerzas militares han desarrollado operaciones de control en las principales carreteras del país para garantizar el desplazamiento de los viajeros y evitar situaciones de riesgo durante los últimos días del año. Por medio de las líneas de emergencia, las personas pueden denunciar cualquier actividad que altere el orden público.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

ELN anunció cese al fuego

En la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que desde el próximo miércoles, 24 de diciembre tendrán un cese al fuego y de sus operaciones militares. El mismo se desarrollará hasta el 3 de enero de 2026.

El ELN anunció un cese al fuego. Foto: AFP

“Mientras el Gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral al fuego para esta temporada de festividades navideñas y de fin de año”, destaca el grupo criminal.

