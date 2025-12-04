Suscribirse

Antioquia

Cinco delincuentes murieron en combates con el Ejército en Nariño, Antioquia: tenían fusiles, pistolas y hasta un dron para atacar a la población

Entre los abatidos está alias Rigo, un peligroso criminal que estuvo en prisión y tras un acuerdo con la Fiscalía recobró la libertad.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 11:36 p. m.
Cinco delincuentes fueron abatidos en Nariño, Antioquia, entre ellos Rodrigo Arango Galeano, alias Rigo,.
La Cuarta Brigada del Ejército propinó un duro golpe a un grupo de delincuentes que, según fuentes militares, pretendía atacar una estación de servicio que tenía amenazada en Nariño, Antioquia.

“En las últimas horas, tropas del Gaula Militar Oriente, con el grupo mediano de Caballería del grupo Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, sostuvieron un combate contra presuntos integrantes del grupo Clan de Oriente, grupo ilegal que buscaba una alianza criminal con la estructura 36″, dijo el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.

El saldo, cinco delincuentes dados de baja en combates en la vereda El Recreo, en esa pequeña población del Oriente de Antioquia.

El general Caycedo confirmó a SEMANA que uno de los muertos es Rodrigo Arango Galeano, alias Rigo o Farley, un hombre de 30 años con un reconocido pasado criminal.

“Fueron neutralizados cinco presuntos integrantes de este grupo ilegal, entre ellos alias Rigo o Farley, encargado de dirigir las actividades de esta estructura en la región”, agregó el oficial.

Rigo, según fuentes de inteligencia, fue capturado por la Policía en 2022, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y en poco tiempo recobró la libertad.

Según investigadores que le seguían el paso, estaba liderando una estructura denominada Clan de Oriente en esa zona de Antioquia, con la cual buscaba alianzas con las disidencias del Frente 36 para fortalecerse y no solo atacar la población, también la fuerza pública y exigir extorsiones a los comerciantes.

Contexto: Gobierno Petro le pide a Estados Unidos información de quién es “el colombiano número 3″ en el escándalo de Odebrecht

Incluso, la fuerza pública decomisó un moderno fusil, con el que a través de un video recientemente habían amenazado a propietarios de una estación de servicio con el fin de exigirles extorsión.

Además, una pistola que, según las fuentes consultadas, había sido usada para asesinar a un adolescente de 13 años en el municipio de Nariño y también un dron.

Dron incautado por el Ejército en combates con alias Rigo, en Nariño, Antioquia.
Dron incautado por el Ejército en combates con alias Rigo, en Nariño, Antioquia. | Foto: Suministrado a Semana.

“De acuerdo con las informaciones preliminares, estarían involucrados en hechos que afectaron gravemente a la población, entre ellos el asesinato de un menor el 18 de octubre”, señaló Caycedo.

Además, “intimidaciones en las veredas El Recreo, La Balsora, cobros extorsivos, desplazamientos forzados y el homicidio del comerciante y exconcejal Luis Fernando Ocampo”, dijo el oficial.

Esta operación, agregó, evitó un atentado terrorista en la vereda Uvital, en Nariño.

Contexto: Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

disidenciaAntioquiaEjército

