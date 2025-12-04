Suscribirse

Gobierno Petro le pide a Estados Unidos información de quién es “el colombiano número 3″ en el escándalo de Odebrecht

Se trataría, según el documento, de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva que habría ejercido funciones entre 2010 y 2018.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 4:17 p. m.
ANDRÉS IDARRAGA Odebrecht Documento
Andrés Idárraga, Odebrecht, documento. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

El gobierno del presidente Gustavo Petro sacó del congelador el escándalo del ingreso irregular de dinero a las campañas a la Presidencia de 2014. Por eso, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, le acaba de mandar una carta a la fiscal de Estados Unidos para que brinde información sobre quién es el funcionario “número 3″ en el escándalo de Odebrecht.

La carta, de dos páginas, solicita la colaboración de la justicia de Estados Unidos y es clara desde el encabezado en la necesidad de que sea dada al Gobierno de Colombia información sobre el misterioso funcionario “número 3″, de quien se ha sabido que fue hasta este país y contó los pormenores de uno de los escándalos más grandes de corrupción de los tiempos recientes.

CamScanner_3-12-25_11.20 by Felipe Andrés Morales Mogollón

“Asunto: Solicitud de Información para la individualización del ‘funcionario colombiano 3′ en el marco del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), suscrito entre Corficolombiana Grupo Aval, la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia”, se lee en el encabezado de la solicitud, firmada por el mismo ministro Andrés Idárraga.

Contexto: Expresidente Andrés Pastrana le pidió a Juan Manuel Santos responder por entramado de Odebrecht: “Debe darle la cara al país”

El asunto tiene que ver con el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), suscrito el primero de agosto de 2023, entre la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Grupo Aval), la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América.

En este acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos, según la ley de prácticas corruptas en el extranjero, ocurridas en la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol, se reveló la identidad del llamado “funcionario colombiano n.° 3″, involucrado en el escándalo y cuyo nombre aún es un misterio en Colombia.

Contexto: Germán Vargas dice que él no es el “Colombian official 3″ en escándalo de Odebrecht y asegura que no tuvo que ver en adición Ocaña-Gamarra

Sin embargo, las pistas son claras y en la carta que envió el ministro Idárraga se plantea la importancia de esta persona en el Gobierno.

“Específicamente, en los hechos jurídicamente relevantes incorporados en el Acuerdo, aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el ‘funcionario colombiano 3′, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018″, se lee en la carta con la que busca abrir la caja de Pandora de este escándalo y dar con este importante testigo y partícipe de los hechos corruptos.

Contexto: “Los gringos sí saben la verdad”: Salud Hernández-Mora sobre el escándalo de Odebrecht que enloda al expresidente Juan Manuel Santos

El misterioso “funcionario colombiano n.° 3″ es conocido por la justicia de Estados Unidos y así lo plantea la carta: “Para el Gobierno de Colombia, en términos de verdad y lucha contra la corrupción, resulta fundamental la individualización de la persona referida como ‘funcionario colombiano 3′, beneficiaria de pagos corruptos, máxime cuando en el texto del Acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América”.

La solicitud es clara y la finalidad también: el Gobierno Petro —a través del MinJusticia— requiere toda la información sobre este misterioso ciudadano que, vale la pena reiterar, ocupó un cargo muy importante en el Gobierno (Rama Ejecutiva) durante todo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, es decir, entre 2010 y 2018.

“Se solicita respetuosamente que se le suministre al Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, y/o en caso subsidiario a la Fiscalía General de la Nación, la información completa sobre dicho individuo, junto con los soportes documentales a partir de los cuales las autoridades de los Estados Unidos de América establecieron la identidad del ‘funcionario colombiano 3′”, se lee en la carta, la cual deja abierta la posibilidad de que esta información le sea entregada a la Fiscalía.

