Gobierno Petro le pide a Estados Unidos información de quién es “el colombiano número 3″ en el escándalo de Odebrecht

El gobierno del presidente Gustavo Petro sacó del congelador el escándalo del ingreso irregular de dinero a las campañas a la Presidencia de 2014. Por eso, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, le acaba de mandar una carta a la fiscal de Estados Unidos para que brinde información sobre quién es el funcionario “número 3″ en el escándalo de Odebrecht.

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, envió una carta formal a la Fiscalía de Estados Unidos para solicitar información sobre el “funcionario número 3” del caso Odebrecht, el alto cargo que habría recibido millonarios sobornos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/71aQDTMBdp — Revista Semana (@RevistaSemana) December 4, 2025

La carta, de dos páginas, solicita la colaboración de la justicia de Estados Unidos y es clara desde el encabezado en la necesidad de que sea dada al Gobierno de Colombia información sobre el misterioso funcionario “número 3″, de quien se ha sabido que fue hasta este país y contó los pormenores de uno de los escándalos más grandes de corrupción de los tiempos recientes.

“Asunto: Solicitud de Información para la individualización del ‘funcionario colombiano 3′ en el marco del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), suscrito entre Corficolombiana Grupo Aval, la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia”, se lee en el encabezado de la solicitud, firmada por el mismo ministro Andrés Idárraga.

El asunto tiene que ver con el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), suscrito el primero de agosto de 2023, entre la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Grupo Aval), la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América.

En este acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos, según la ley de prácticas corruptas en el extranjero, ocurridas en la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol, se reveló la identidad del llamado “funcionario colombiano n.° 3″, involucrado en el escándalo y cuyo nombre aún es un misterio en Colombia.

Sin embargo, las pistas son claras y en la carta que envió el ministro Idárraga se plantea la importancia de esta persona en el Gobierno.

“Específicamente, en los hechos jurídicamente relevantes incorporados en el Acuerdo, aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el ‘funcionario colombiano 3′, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018″, se lee en la carta con la que busca abrir la caja de Pandora de este escándalo y dar con este importante testigo y partícipe de los hechos corruptos.

El misterioso “funcionario colombiano n.° 3″ es conocido por la justicia de Estados Unidos y así lo plantea la carta: “Para el Gobierno de Colombia, en términos de verdad y lucha contra la corrupción, resulta fundamental la individualización de la persona referida como ‘funcionario colombiano 3′, beneficiaria de pagos corruptos, máxime cuando en el texto del Acuerdo se precisa que su identidad es conocida por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América”.

La solicitud es clara y la finalidad también: el Gobierno Petro —a través del MinJusticia— requiere toda la información sobre este misterioso ciudadano que, vale la pena reiterar, ocupó un cargo muy importante en el Gobierno (Rama Ejecutiva) durante todo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, es decir, entre 2010 y 2018.