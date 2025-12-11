Casi una década después que estallara el escándalo de Odebrecht en Colombia, que estuvo marcado por la entrega de millones de dólares para sobornar a congresistas con el fin de que avalaran las adiciones a contratos de infraestructura que ya se le habían adjudicado a la multinacional brasileña en el norte del país.

Pese a que varios funcionarios, empresarios, congresistas y particulares fueron mencionados en este entramado de corrupción, muy pocos fueron los sancionados penal, fiscal disciplinariamente.

Por el momento, están en curso los juicios contra el excandidato a la Presidencia, Óscar Iván Zuluaga y el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.

Mientras todo esto ocurre, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga volvió a insistirle a las autoridades de los Estados Unidos que entregue una información que el Gobierno Petro considera fundamental: el llamado funcionario número 3.

“Con total tranquilidad espero que la respuesta de ella sea pronta”, precisó Idárraga en referencia a la misiva que le envió a la fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi.

Idárraga aseveró que sabe cuáles son sus funciones como Ministro encargado, por lo que pide que se aplique la cooperación entre las Fiscalías para la entrega de esta información relevante.

“Por eso en el último párrafo de esa carta le puse que de manera subsidiaria contemplara la posibilidad de informárselo a la señora fiscal General, Luz Adriana Camargo para que efectivamente el país pueda saber pronto cuál es la labor de este funcionario ‘número 3′ en este entramado de corrupción que tanto nos dejó daños a la infraestructura del país”, detalló.

El eslabón perdido

En la misiva enviada el 4 de diciembre, el Ministro de Justicia encargado pide colaboración con el fin de poder establecer la plena identidad exacta de esta persona que habría entregado información clave entre los años de 2010 y 2018.

Partiendo del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), suscrito entre Corficolombiana Grupo Aval, la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia, el Gobierno pidió que se apliquen los principios de colaboración.

“Específicamente, en los hechos jurídicamente relevantes incorporados en el Acuerdo aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el “Funcionario Colombiano 3”, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018″, destaca la petición.

Desde el 2023 empezó a sonar con constancia la existencia de este personaje en medio del caso Odebrecht. Este ‘Colombian Official 3′ -como aparece en el documento de las autoridades estadounidenses- habría recibido sobornos y su vez, entregado información sobre las otras personas que recibieron coimas para direccionar los contratos de obra.