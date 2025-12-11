Suscribirse

Judicial

Gobierno Petro insistió ante los Estados Unidos por información sobre “el colombiano número 3″, el eslabón perdido en el caso Odebrecht

El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga puso de presente la importancia de este documento.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 1:22 p. m.
ANDRÉS IDARRAGA Odebrecht Documento
El ministro de Justicia (r), Andrés Idárraga, envió un documento a las autoridades de los Estados Unidos sobre el caso Odebrecht. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Casi una década después que estallara el escándalo de Odebrecht en Colombia, que estuvo marcado por la entrega de millones de dólares para sobornar a congresistas con el fin de que avalaran las adiciones a contratos de infraestructura que ya se le habían adjudicado a la multinacional brasileña en el norte del país.

Pese a que varios funcionarios, empresarios, congresistas y particulares fueron mencionados en este entramado de corrupción, muy pocos fueron los sancionados penal, fiscal disciplinariamente.

YouTube video player

Por el momento, están en curso los juicios contra el excandidato a la Presidencia, Óscar Iván Zuluaga y el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.

Mientras todo esto ocurre, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga volvió a insistirle a las autoridades de los Estados Unidos que entregue una información que el Gobierno Petro considera fundamental: el llamado funcionario número 3.

Contexto: Vicky Dávila también pide saber quién es el ‘Colombian official 3′: “Santos se reeligió con plata corrupta (de Odebrecht)”

“Con total tranquilidad espero que la respuesta de ella sea pronta”, precisó Idárraga en referencia a la misiva que le envió a la fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi.

Idárraga aseveró que sabe cuáles son sus funciones como Ministro encargado, por lo que pide que se aplique la cooperación entre las Fiscalías para la entrega de esta información relevante.

“Por eso en el último párrafo de esa carta le puse que de manera subsidiaria contemplara la posibilidad de informárselo a la señora fiscal General, Luz Adriana Camargo para que efectivamente el país pueda saber pronto cuál es la labor de este funcionario ‘número 3′ en este entramado de corrupción que tanto nos dejó daños a la infraestructura del país”, detalló.

YouTube video player

El eslabón perdido

En la misiva enviada el 4 de diciembre, el Ministro de Justicia encargado pide colaboración con el fin de poder establecer la plena identidad exacta de esta persona que habría entregado información clave entre los años de 2010 y 2018.

Partiendo del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), suscrito entre Corficolombiana Grupo Aval, la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia, el Gobierno pidió que se apliquen los principios de colaboración.

Contexto: Germán Vargas dice que él no es el “Colombian official 3″ en escándalo de Odebrecht y asegura que no tuvo que ver en adición Ocaña-Gamarra

“Específicamente, en los hechos jurídicamente relevantes incorporados en el Acuerdo aluden a la participación criminal de un alto funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno colombiano, a quien se le denomina sistemáticamente como el “Funcionario Colombiano 3”, y quien habría ejercido sus funciones entre los años 2010 y 2018″, destaca la petición.

Desde el 2023 empezó a sonar con constancia la existencia de este personaje en medio del caso Odebrecht. Este ‘Colombian Official 3′ -como aparece en el documento de las autoridades estadounidenses- habría recibido sobornos y su vez, entregado información sobre las otras personas que recibieron coimas para direccionar los contratos de obra.

Contexto: “Todo está borrado”, Óscar Iván Zuluaga destruyó chats y correos del escándalo de Odebrecht; videos que probaban sus encuentros con Martorelli también desaparecieron

Esta información habría llegado al FBI que envió agentes especiales a Colombia con el fin que se reunieran con la cúpula de la Fiscalía para recibir más detalles del caso y la declaración completa de varios testigos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estalla nueva guerra en el Palacio de Nariño y el objetivo es Carlos Carrillo, el director de la UNGRD; ¿Gustavo Petro tomará partido?

2. Gustavo Petro habló del fantasma del “apagón” y reveló las reservas de energía que tiene Colombia

3. Niña de tres años que estaba desaparecida fue hallada asesinada y sus restos en un costal

4. Tormenta invernal que paraliza al norte de Estados Unidos: nieve extrema y caos en viajes

5. Daniel Palacios presentó 1,3 millones de firmas en la Registraduría para avalar su candidatura; hizo llamado a la unión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

OdebrechtMinisterio de JusticiaMarcelo Odebrecht

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.