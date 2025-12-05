Suscribirse

Vicky Dávila también pide saber quién es el ‘Colombian official 3′: “Santos se reeligió con plata corrupta (de Odebrecht)”

“Tenemos que saber la verdad de una vez por todas”, dijo la candidata ante la petición del gobierno Petro a los Estados Unidos.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:19 p. m.
Vicky Dávila y Juan Manuel Santos.
Este jueves, el gobierno de Gustavo Petro le pidió a los Estados Unidos ayudar a esclarecer uno de los misterios de las andanzas de Odebrecht en Colombia. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, le envió una carta a la fiscal de Estados Unidos.

“Asunto: Solicitud de Información para la individualización del “Funcionario Colombiano 3” en el marco del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), suscrito entre Corficolombiana Grupo Aval, la Fiscalía de Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes, División Penal del Departamento de Justicia", se lee en el encabezado de la solicitud, firmada por el jefe de la cartera de justicia.

La candidata Vicky Dávila comentó: “Los colombianos tienen derecho a saber quién es el “Colombian Official 3” en el escándalo de Odebrecht en el Gobierno de Juan Manuel Santos. El Gobierno Petro le pidió al Gobierno de EE. UU. que aclare esta información. Tenemos que saber la verdad de una vez por todas, porque Santos se reeligió con plata corrupta de la multinacional de los sobornos, según la Fiscalía.

Vicky DávilaOdebrechJuan Manuel Santos

Noticias Destacadas

