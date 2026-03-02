Desde el pasado 24 de febrero, la vía que conecta a la ciudad de Medellín con Bogotá se encontraba con cierre total tras un fuerte derrumbe en este importante tramo.

Durante el fin de semana, el Instituto Nacional de Vías (Invías) trabajó en la remoción del derrumbe de grandes magnitudes que obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre de la vereda Valle Sol, del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia.

Según Invías, el volumen estimado del derrumbe fue cerca de 60.000 m³, equivalente a aproximadamente 4.285 viajes de volqueta.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Por su parte, la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) reportó en su cuenta personal de la red social de X la reapertura gradual de este corredor vial a partir de este 2 de marzo.

“Se informa a la comunidad camionera que se está restableciendo el tráfico en este importante corredor vial. Hacemos un llamado a los conductores a mantener la calma, a respetar y acatar las instrucciones y directrices impartidas por Invías y nuestra Policía a través de la Policía de Tránsito”, detalló ATC.

AUTOPISTA MEDELLÍN BOGOTÁ

APERTURA GRADUAL DE LA VÍA

Desde @Oficial_ATC se informa a la comunidad camionera, que se está restableciendo el trafico en este importante corredor vial

Hacemos un llamado a los conductores a mantener la calma, a respetar y acatar las instrucciones y… pic.twitter.com/ENUFnDo7K1 — ATC Transportadores (@Oficial_ATC) March 2, 2026

El Invías dio a conocer que un equipo de especialistas en geotecnia efectuó una visita de inspección técnica en el punto crítico: “La continuidad de estos trabajos está sujeta a las condiciones climáticas y de seguridad en la zona”, dijo la entidad.

Tras la evaluación, los expertos emitieron una serie de recomendaciones estratégicas para el manejo de la inestabilidad localizada, garantizando que la intervención técnica se ajuste a los requerimientos de seguridad del terreno y así lograr esta apertura gradual de la vía de forma ágil y segura.

Invías había recomendado a los usuarios viales tomar las rutas alternas Medellín – Cisneros – Puerto Berrío y Medellín – Manizales - Bogotá, así como acatar las medidas dispuestas por las autoridades en el sector, quienes buscan restablecer la vía en su totalidad.