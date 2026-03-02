Medellín

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

El volumen estimado del derrumbe fue de cerca de 60.000 m³.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

2 de marzo de 2026, 5:26 p. m.
Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre
Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre Foto: Invías / X:@Oficial_ATC

Desde el pasado 24 de febrero, la vía que conecta a la ciudad de Medellín con Bogotá se encontraba con cierre total tras un fuerte derrumbe en este importante tramo.

Durante el fin de semana, el Instituto Nacional de Vías (Invías) trabajó en la remoción del derrumbe de grandes magnitudes que obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre de la vereda Valle Sol, del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia.

Según Invías, el volumen estimado del derrumbe fue cerca de 60.000 m³, equivalente a aproximadamente 4.285 viajes de volqueta.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Por su parte, la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) reportó en su cuenta personal de la red social de X la reapertura gradual de este corredor vial a partir de este 2 de marzo.

