Derrumbe de edificio en el centro de Madrid deja cuatro desaparecidos y varios heridos. Esto ocurrió

Un edificio en obras del centro de Madrid en España se derrumbó parcialmente este martes, 7 de octubre, después del mediodía, dejando cuatro desaparecidos y varios heridos en un barrio ampliamente turístico de la capital española.

Las autoridades siguen trabajando para rescatar a las personas enterradas bajo los escombros y los afectados por el accidente fueron atendidos por personal médico.

El accidente ocurrió en una calle cercana a la frecuentada Plaza Mayor, poco antes de las 1:30 de la tarde. El edificio, de seis pisos y que solía albergar oficinas, estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de 4 estrellas tras estar varios años vacío y en abandono.

“Se ha venido abajo el forjado de un edificio y esto ha conllevado el que las distintas plantas también hayan ido cediendo hasta el sótano”, indicó a la prensa el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, sobre el derrumbe del edificio. Según él, “se está analizando el posible impacto en los edificios colindantes”, de acuerdo a lo que manifestó en declaraciones públicas.

Los servicios de emergencia españoles acudieron el martes a un edificio derrumbado en el centro turístico de Madrid, y los medios locales informaron de la desaparición de varias personas. | Foto: AFP

“Hablamos de un nivel de escombro que es muy importante y que va a durar bastante tiempo, no solo horas, probablemente algunos días”, indicó de su lado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien detalló que los desaparecidos eran tres hombres y una mujer.

Respecto a los heridos, las autoridades los cifraron en tres, mientras que el delegado del gobierno se había referido inicialmente a “alrededor de diez” damnificados tras el derrumbe, en su mayoría de carácter leve. Aunque una de las personas lesionadas fue trasladada al hospital, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los servicios de emergencia informaron en X que los bomberos estaban trabajando en el lugar de un edificio en rehabilitación cerca de la Ópera de la capital española. | Foto: AFP

Milagros García, que trabaja en una peluquería delante del bloque, contó que hubo “un estallido enorme” que arrancó “cristales y todo”, según manifestó. “No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Escuchamos muchas sirenas en todas las direcciones y pensamos al principio que era algún tipo de ataque terrorista”, dijo por su parte Adam Trott, un turista procedente de Boston, de 33 años.

Al momento de la publicación, la zona continúa acordonada por las autoridades, mientras que los bomberos de Madrid mantienen activo el operativo de rescate para localizar a cuatro personas desaparecidas, de las cuales se conoció que eran tres operarios de la obra y una arquitecta relacionada con el hecho ocurrido en la calle de las Hileras, en pleno centro de la capital española.