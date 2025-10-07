Suscribirse

Mundo

Derrumbe de edificio en el centro de Madrid deja cuatro desaparecidos y varios heridos. Esto ocurrió

El edificio de seis pisos estaba siendo remodelado para convertirse en un lujoso hotel.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 7:09 p. m.
Policías y personal de emergencias cerca del lugar donde se derrumbó un edificio en obras en Madrid.
Policías y personal de emergencias cerca del lugar donde se derrumbó un edificio en obras en Madrid. | Foto: AFP

Un edificio en obras del centro de Madrid en España se derrumbó parcialmente este martes, 7 de octubre, después del mediodía, dejando cuatro desaparecidos y varios heridos en un barrio ampliamente turístico de la capital española.

Las autoridades siguen trabajando para rescatar a las personas enterradas bajo los escombros y los afectados por el accidente fueron atendidos por personal médico.

El accidente ocurrió en una calle cercana a la frecuentada Plaza Mayor, poco antes de las 1:30 de la tarde. El edificio, de seis pisos y que solía albergar oficinas, estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de 4 estrellas tras estar varios años vacío y en abandono.

Contexto: Caos en el principal aeropuerto de Madrid: se registró colapso en el control de pasaportes, largas filas y pérdida de vuelos

“Se ha venido abajo el forjado de un edificio y esto ha conllevado el que las distintas plantas también hayan ido cediendo hasta el sótano”, indicó a la prensa el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, sobre el derrumbe del edificio. Según él, “se está analizando el posible impacto en los edificios colindantes”, de acuerdo a lo que manifestó en declaraciones públicas.

Los servicios de emergencia españoles acudieron el martes a un edificio derrumbado en el centro turístico de Madrid, y los medios locales informaron de la desaparición de varias personas.
Los servicios de emergencia españoles acudieron el martes a un edificio derrumbado en el centro turístico de Madrid, y los medios locales informaron de la desaparición de varias personas. | Foto: AFP

“Hablamos de un nivel de escombro que es muy importante y que va a durar bastante tiempo, no solo horas, probablemente algunos días”, indicó de su lado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien detalló que los desaparecidos eran tres hombres y una mujer.

Contexto: El burdel del suegro de Pedro Sánchez: los secretos sórdidos del negocio familiar de la esposa del presidente. Saunas gays y prostitutas

Respecto a los heridos, las autoridades los cifraron en tres, mientras que el delegado del gobierno se había referido inicialmente a “alrededor de diez” damnificados tras el derrumbe, en su mayoría de carácter leve. Aunque una de las personas lesionadas fue trasladada al hospital, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los servicios de emergencia informaron en X que los bomberos estaban trabajando en el lugar de un edificio en rehabilitación cerca de la Ópera de la capital española.
Los servicios de emergencia informaron en X que los bomberos estaban trabajando en el lugar de un edificio en rehabilitación cerca de la Ópera de la capital española. | Foto: AFP

Milagros García, que trabaja en una peluquería delante del bloque, contó que hubo “un estallido enorme” que arrancó “cristales y todo”, según manifestó. “No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Escuchamos muchas sirenas en todas las direcciones y pensamos al principio que era algún tipo de ataque terrorista”, dijo por su parte Adam Trott, un turista procedente de Boston, de 33 años.

Al momento de la publicación, la zona continúa acordonada por las autoridades, mientras que los bomberos de Madrid mantienen activo el operativo de rescate para localizar a cuatro personas desaparecidas, de las cuales se conoció que eran tres operarios de la obra y una arquitecta relacionada con el hecho ocurrido en la calle de las Hileras, en pleno centro de la capital española.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

2. Seis contratos por $17 mil millones enredan a Misael Cadavid, parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

3. Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

4. Vuelco total en Atlético Nacional: sacan la decisión sobre el elegido a ser nuevo técnico

5. “Lo atacan porque va de primero”: Enrique Gómez, de Salvación Nacional, sale en defensa de Abelardo de la Espriella

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EspañaMadridderrumbe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.