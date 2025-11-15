Suscribirse

Reabrirán dos carriles importantes de la vía Bogotá - Villavicencio, tras dos meses de cierre tras derrumbe

El Gobierno hizo el anuncio recientemente, en cabeza del Ministerio de Transporte.

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 6:27 p. m.
Coviandina reporta alto flujo de tráfico en la vía Bogotá - Villavicencio
Esto es lo que dijo el Ministerio sobre la reapertura. | Foto: Coviandina

Hace algunas horas, el Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que a partir de las 5 de la tarde de este domingo, 15 de noviembre, queda habilitado el tránsito bidireccional por dos carriles del kilómetro 18 de la vía Bogotá - Villavicencio.

Es importante recordar que este es uno de los puntos más críticos del corredor vial y que los derrumbes han sido los eventos que más han afectado este tramo del corredor.

Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos.
Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos. | Foto: @CoviandinaSAS

El Gobierno anunció que el restablecimiento de este corredor vial permitirá mejorar la movilidad, reducir los tiempos de viaje, además de garantizar una circulación más segura para los viajeros.

Contexto: Medicina Legal confirmó la muerte de 7 menores de edad en bombardeo contra las disidencias de las Farc en Guaviare

Es importante además detallar que esta vía es una de las claves para el abastecimiento de distintos productos y servicios a las zonas periféricas del país. Por ello es un punto clave para el desarrollo de la economía y la estabilidad de la misma.

Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos.
Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos. | Foto: @CoviandinaSAS

Entre las intervenciones realizadas, de acuerdo con el Ministerio, se realizaron las siguientes tareas:

  • Remoción y terraceo de material inestable.
  • Perforación de drenes para disminuir la presión de agua en el talud.
  • Reconstrucción y recuperación de la estructura de pavimento.
  • Gestión predial para la disposición técnica y ambiental del material.
  • Monitoreo técnico permanente y verificaciones semanales con veedurías ciudadanas.
Contexto: Polémica en Barranquilla: concejal Gutiérrez denuncia que gobierno Petro no ha cumplido con el desmonte del viejo puente Pumarejo

Entre los beneficios que verán los transportes y viajeros se encuentra la reducción de tiempos de viaje frente al paso restringido actual, además de la mejora progresiva en la movilidad de pasajeros y carga, el alivio al abastecimiento y actividad comercial en los Llanos Orientales y la continuidad del intercambio turístico y de transporte con el centro del país.

La Policía decidió bloquear el paso.
La vía se reabrirá. | Foto: X: @CoviandinaSAS

“Hoy cumplimos con el Meta y con el país. La habilitación de los dos carriles en el km 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje. Seguimos trabajando sin descanso para que la movilidad de los Llanos tenga soluciones definitivas y no solo de emergencia”, comentó María Fernanda Rojas, ministra de Transporte.

