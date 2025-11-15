Medicina Legal confirmó la muerte de 7 menores de edad en bombardeo contra las disidencias de las Farc en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal entregó el informe forense sobre los hechos ocurridos durante la última semana en el municipio de Calamar, Guaviare, donde las Fuerzas Militares adelantaron una operación contra las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

La acción de las Fuerzas Militares se dio en el sector de San Lucas, cerca de Calamar, Guaviare y estuvo dirigida al que sería el frente primero de las extintas Farc, que hoy vienen sembrando el terror en el sur del país.

La información sobre el número de muertos no había sido precisa hasta este momento, pues fuentes militares le habían asegurado a SEMANA que el número de víctimas mortales era superior a 12, entre los cuales se encontraban varios menores de edad y otros que se entregaron.

Desde la entidad forense confirmaron finalmente que el total de personas muertas en medio de la operación militar asciende a 20, entre las cuales se encuentran 13 hombres y 7 mujeres. Además, entre ellas también se encuentran 7 menores de edad.

El estudio de los cuerpos se hizo en las sedes de Villavicencio, en el Meta, y de San José del Guaviare, hasta donde fueron remitidos los cuerpos por parte de las respectivas autoridades. El instituto confirmó que 16 fueron identificados plenamente y 4 a través de carta dental.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la muerte de 20 personas en el bombardeo contra las estructuras de las disidencias de las Farc en Guaviare, entre ellas siete menores de edad. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ycJpZmcaUg — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2025

“Producto de los análisis forenses realizados, se determinó que 7 de los cuerpos sin vida recibidos por el instituto son de menores de edad. De género femenino 4 y de género masculino 3″, confirmó Medicina Legal.

Además, anunció que los resultados de los estudios se entregarán directamente a la Fiscalía General de la Nación, para que ellos avancen en el proceso de investigación por los hechos.

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, había confirmado en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, que eran 6 menores de edad los muertos en el bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare.

La entidad llamó la atención del Estado colombiano por la muerte de los menores y aseguró que ningún niña, niño o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares.

“El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, señaló.