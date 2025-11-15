Presidente Petro se pronunció por la muerte de seis menores de edad en bombardeo en Guaviare

Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad.



Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque… https://t.co/AjZTt4sI9B