Política
Presidente Petro se pronunció por la muerte de seis menores de edad en bombardeo en Guaviare
El jefe de Estado dijo que asumiría el riesgo si se confirmaba la muerte de menores de edad en la operación de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc.
Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad.— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2025
Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque… https://t.co/AjZTt4sI9B
En desarrollo...