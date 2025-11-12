Suscribirse

Fiscalía investiga si hay menores muertos en el bombardeo contra alias Iván Mordisco en Guaviare

Medicina Legal se encargará de hacer los análisis forenses a los cuerpos recuperados.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

12 de noviembre de 2025, 4:12 p. m.
El Ejército ha seguido la orden del presidente Gustavo Petro de bombardear los campamentos de las disidencias en el Guaviare.
Medicina Legal se encargará de hacer los análisis forenses a los cuerpos recuperados. | Foto: Cortesía: Ejército de Colombia

Una versión de los sobrevivientes, integrantes del grupo criminal de alias Iván Mordisco, advierte que hay menores de edad entre los muertos del bombardeo de este martes, 11 de noviembre.

Las Fuerzas Militares advirtieron que 19 personas murieron luego del ataque que se adelantó en el departamento de Guaviare en contra de este grupo criminal.

La versión entregada por los integrantes del grupo armado, que sobrevivieron, es que al menos siete menores de edad estarían entre las víctimas.

Los cuerpos estuvieron en una base aérea en el departamento de Guaviare y fueron trasladados hasta la ciudad de Villavicencio, donde Medicina Legal se encargará de determinar la identidad de estas personas muertas en el bombardeo, y si hay menores de edad entre los fallecidos.

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que en esta zona del país hay varios campamentos en los que reclutan a menores de edad y los entrenan en actividades como el manejo de drones, encriptación de mensajes y hasta panadería.

Los reportes de inteligencia dejan ver que no es extraño que las disidencias de alias Iván Mordisco incluyan a menores en sus actividades criminales, principalmente para enfrentarse a la Fuerza Pública, utilizarlos como carne de cañón y, en algunas ocasiones, evitar los operativos.

Contexto: “Muy lamentable”: Gustavo Petro reaccionó al bombardeo a disidencias de Iván Mordisco que dejó 19 muertos

Desde la Fuerza Pública advirtieron y entregaron detalles de estos operativos que terminaron en el bombardeo en contra del campamento; aseguraron que los muertos son “blancos legítimos”.

La Fiscalía, por obvias razones, abrió una investigación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de estos operativos, con el propósito de establecer que se cumplieron todos los requisitos que exige la ley, además de confirmar la ya mencionada presencia de menores de edad.

El asunto llama a la atención particularmente cuando, en una situación similar, se reprochó con contundencia a la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa, durante el gobierno del presidente Iván Duque, por los bombardeos que también dejaron menores de edad muertos.

Se espera que con los estudios de Medicina Legal se logre establecer con certeza la identidad de quienes resultaron fallecidos en el bombardeo, confirmar si hay cabecillas o integrantes de alto valor de este grupo criminal y, por supuesto, si hubo menores en el ataque.

Fiscalía menoresIván Mordiscobombardeo

