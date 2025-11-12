Fiscalía investiga si hay menores muertos en el bombardeo contra alias Iván Mordisco en Guaviare

Una versión de los sobrevivientes, integrantes del grupo criminal de alias Iván Mordisco, advierte que hay menores de edad entre los muertos del bombardeo de este martes, 11 de noviembre.

Las Fuerzas Militares advirtieron que 19 personas murieron luego del ataque que se adelantó en el departamento de Guaviare en contra de este grupo criminal.

La versión entregada por los integrantes del grupo armado, que sobrevivieron, es que al menos siete menores de edad estarían entre las víctimas.

El comandante de la Fuerza Aérea, general Luis Carlos Córdoba, entregó detalles del bombardeo en Guaviare que dejó 19 muertos de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Msjrlskzf7 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2025

Los cuerpos estuvieron en una base aérea en el departamento de Guaviare y fueron trasladados hasta la ciudad de Villavicencio, donde Medicina Legal se encargará de determinar la identidad de estas personas muertas en el bombardeo, y si hay menores de edad entre los fallecidos.

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que en esta zona del país hay varios campamentos en los que reclutan a menores de edad y los entrenan en actividades como el manejo de drones, encriptación de mensajes y hasta panadería.

Los reportes de inteligencia dejan ver que no es extraño que las disidencias de alias Iván Mordisco incluyan a menores en sus actividades criminales, principalmente para enfrentarse a la Fuerza Pública, utilizarlos como carne de cañón y, en algunas ocasiones, evitar los operativos.

Desde la Fuerza Pública advirtieron y entregaron detalles de estos operativos que terminaron en el bombardeo en contra del campamento; aseguraron que los muertos son “blancos legítimos”.

La Fiscalía, por obvias razones, abrió una investigación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de estos operativos, con el propósito de establecer que se cumplieron todos los requisitos que exige la ley, además de confirmar la ya mencionada presencia de menores de edad.

El asunto llama a la atención particularmente cuando, en una situación similar, se reprochó con contundencia a la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa, durante el gobierno del presidente Iván Duque, por los bombardeos que también dejaron menores de edad muertos.

Las Fuerzas Militares revelaron imágenes del bombardeo contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el Guaviare, que dejó 19 muertos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YdbQSkD3mh — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2025