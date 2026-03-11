Si va para Villavicencio, ojo: habrá cierres nocturnos en la vía al Llano

La vía al Llano tendrá cierres totales durante la noche a partir de esta semana.

Las restricciones buscan permitir labores de mantenimiento y actualización tecnológica en los túneles Boquerón y Renacer, según informaron las autoridades y la concesionaria del corredor.

Trabajos técnicos en túneles obligan a suspender el tránsito en horas de la noche

El Gobierno nacional autorizó cierres nocturnos en la vía Bogotá–Villavicencio, uno de los corredores más importantes del país, debido a trabajos técnicos que se realizarán en los túneles Boquerón y Renacer.

La medida, que comenzará a aplicarse esta semana, busca permitir labores de mantenimiento y actualización tecnológica en esta infraestructura clave que conecta el centro del país con los Llanos Orientales.

La autorización fue emitida por el Instituto Nacional de Vías (Invías), luego de completar los trámites administrativos necesarios para adelantar las intervenciones.

Según la concesionaria Coviandina, responsable de la operación del corredor, los cierres serán totales durante la noche y se realizarán entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente.

Las restricciones aplicarán en jornadas programadas de lunes a jueves en varios periodos entre marzo y abril.

En marzo, las fechas previstas en el cronograma oficial divulgado por la concesionaria Coviandina, incluyen las noches entre el 11 y el 12 y del 16 al 19, mientras que en abril se contemplan cierres entre el 13 y el 16 y posteriormente del 20 al 23.

Durante esas horas, el tránsito quedará suspendido en ambos sentidos en los tramos donde se ubican los túneles.

Se recomienda estar atentos a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte.



Vías alternas:



📌Bogotá–Tocancipá–El Sisga–Guateque–Santa María–El Secreto–Aguaclara–Barranca de UpíaCumaral y Villavicencio.



📌Bogotá –Tunja-Sogamoso-Aguazul- Villavicencio. pic.twitter.com/Mg932UnD1G — Coviandina (@CoviandinaSAS) March 11, 2026

Conozca los puntos de cierre y las rutas alternas para viajar entre Bogotá y Villavicencio

Los puntos de control y cierre estarán ubicados en sectores estratégicos del corredor.

En el sentido Bogotá–Villavicencio, las restricciones se aplicarán en el tramo que va desde los primeros kilómetros a la salida de Bogotá hasta cerca del kilómetro 45 de la carretera.

En el sentido contrario, los cierres se implementarán entre el kilómetro 50 y el kilómetro 9 en dirección hacia la capital.

A pesar de la suspensión del tránsito en los túneles durante la noche, se mantendrá habilitada la movilidad local entre Bogotá y el municipio de Quetame mediante la vía antigua de Cristo Rey, que conecta con el peaje Boquerón II y permite el paso de vehículos de carga de hasta 12 toneladas.

Asimismo, el tramo entre Villavicencio y Guayabetal continuará operando sin restricciones.

Para quienes necesiten desplazarse entre el centro del país y los Llanos Orientales durante los horarios de cierre, las autoridades recomiendan utilizar corredores alternos.

Entre ellos se encuentran la ruta que conecta Bogotá con Tocancipá, El Sisga, Guateque, Santa María, Aguaclara y Barranca de Upía hasta llegar a Villavicencio, así como el trayecto Bogotá–Tunja–Sogamoso–Aguazul–Villavicencio.

Las autoridades de tránsito y la concesionaria han recomendado a los usuarios programar sus viajes con anticipación y mantenerse atentos a los canales oficiales de información para evitar congestiones o contratiempos durante las jornadas de mantenimiento en este corredor estratégico para la economía y el transporte de carga del país.