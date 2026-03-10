La empresa del Metro de Bogotá anunció que este martes, 10 de marzo, habrá un cierre nocturno en la avenida Caracas para avanzar con las obras de la primera línea del metro que, de acuerdo con los detalles de la Alcaldía, para finales de febrero, la construcción superó el 73 % de ejecución.

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

El cierre de este día permitirá a los trabajadores realizar el izaje de dovelas, donde se elevan y colocan segmentos prefabricados de concreto, fundamentales para la primera línea del Metro y también para la construcción de puentes.

Así las cosas, la avenida Caracas con calle 57 estará cerrada desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana a partir del miércoles, 11 de marzo. Metro Bogotá especificará hasta cuándo irá la medida.

El Metro de Bogotá superó el 73 % de ejecución. Foto: Guillermo Torres / Semana

Desvíos de la avenida Caracas en medio de cierres nocturnos

De acuerdo con un comunicado que compartió el Metro de Bogotá este martes, estas son las vías alternas que pueden tomar los conductores que transiten por esa zona en horas dela noche y de la madrugada:

#NuestroMetroAvanza y a partir de mañana, 11 de marzo, la intersección de la av. Caracas con calle 57 📍 tendrá cierre nocturno 🌙, debido a las maniobras de izaje de las dovelas que conforman el viaducto por donde circularán los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá 🚝.… pic.twitter.com/dz1He1TE7Y — Metro de Bogotá (@MetroBogota) March 10, 2026

Desvío al occidente: “Los vehículos que se dirijan al occidente desde la carrera 13 deberán tomar la calle 53 al occidente, girar a la derecha por la carrera 16, y a la altura de la calle 57 podrán retomar su recorrido original“, se lee en el informe del Metro.

Desvío al oriente: “Para tomar el oriente de la ciudad, los vehículos que se desplacen por la calle 57, deberán girar a la derecha por la carrera 15 y a la altura de la calle 53 podrán continuar hacia el oriente de la ciudad“, agrega el comunicado.

Los cierres serán en la noche desde este miércoles. Foto: Guillermo Torres / Semana

Para los peatones, el paso está habilitado en la calle 59, mientras que las operaciones del TransMilenio por el lugar no se verán afectadas de ninguna manera.

La avenida Carcas presenta otros cierres por donde pasará la primera línea del Metro. Desde hace meses, los ciudadanos deben tomar rutas alternas para poder moverse por la ciudad, como la carrera 10, la carrera 13, 17, 19, la avenida Circunvalar o la avenida NQS.

“Ante cualquier duda sobre el desarrollo de las obras en este punto del trazado, los ciudadanos podrán visitar la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 72 # 10 - 34, local 147, centro comercial Avenida Chile”, concluyó el Metro de Bogotá en su comunicado.