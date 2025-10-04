Suscribirse

Vía Bogotá - Villavicencio sufrirá un cambio importante este sábado: ojo conductores

El anuncio lo hizo la Agencia Nacional de Infraestructura.

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 2:29 p. m.
Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos.
Cierres en la vía Bogotá–Villavicencio por deslizamientos.

La vía Bogotá - Villavicencio es uno de los corredores viales más importantes del país y representa un tramo clave en el transporte de distintas mercancías, entre alimentos y otros bienes que llegan a las ciudades principales y a diferentes regiones del país.

Recientemente, la Agencia Nacional de Infraestructura anunció un cambio importante que tendrá la vía este sábado, 4 de octubre. Se trata de un cambio de horarios, con el propósito de mejorar la movilidad de todos los actores viales que transitan por el corredor Bogotá - Villavicencio.

Este es el estado de la vía Bogotá- Villavicencio
Este es el estado de la vía Bogotá- Villavicencio
  • El horario que ahora funcionará será el siguiente para este sábado.
  • 12:00 a. m. a 03:00 a. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)
  • 03:00 a. m. a 06:00 a. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)
  • 06:00 a. m. a 09:00 a. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)
  • 09:00 a. m. a 12:00 p. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)
  • 12:00 p. m. a 03:00 p. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)
  • 03:00 p. m. a 06:00 p. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)
  • 06:00 p. m. a 09:00 p. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)
  • 09:00 p. m. a 12:00 a. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)
Alcaldes del Oriente de Cundinamarca recuerdan compromiso del Gobierno con la vía alterna completa al Llano
Habrán varios cambios en la vía.

La ANI aseguró que no va a haber restricción a ningún tipo de vehículo y se ha solicitado no restringir el ingreso al corredor. “En caso de que la cola de vehículos pueda llegar a inmediaciones de los túneles, se hará necesario realizar cierres con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios”.

Sentido Villavicencio – Bogotá:

  • K85+600 - Llano Lindo.
  • K75+500 - La Reforma
  • K72+200 Vía Antigua a la Grama
  • K58+450 – Guayabetal
  • K50+100 – Peaje de Naranjal
  • K04+200 – Peaje de Boquerón
Los trabajos se vienen realizando desde el miércoles para dejar la antigua vía en condiciones y se pueda implementar el Plan Operativo este lunes. Foto: ANI / El País.
Son varios los cambios que deberán seguir los conductores.

Sentido Bogotá – Villavicencio:

  • K00+000 y el semáforo de El Uval.
  • K09+100 Punto de Control Boquerón 2
  • K35+100 Intersección El Tablón
  • K44+700 Zona de servicio: Puente Quetame
  • K52+800 Portal Bogotá, Túnel Monterredondo

