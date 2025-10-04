La vía Bogotá - Villavicencio es uno de los corredores viales más importantes del país y representa un tramo clave en el transporte de distintas mercancías, entre alimentos y otros bienes que llegan a las ciudades principales y a diferentes regiones del país.

Recientemente, la Agencia Nacional de Infraestructura anunció un cambio importante que tendrá la vía este sábado, 4 de octubre. Se trata de un cambio de horarios, con el propósito de mejorar la movilidad de todos los actores viales que transitan por el corredor Bogotá - Villavicencio.

Este es el estado de la vía Bogotá- Villavicencio | Foto: Crédito: cuenta oficial de X @Coviandina

El horario que ahora funcionará será el siguiente para este sábado.

12:00 a. m. a 03:00 a. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)

03:00 a. m. a 06:00 a. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)

06:00 a. m. a 09:00 a. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)

09:00 a. m. a 12:00 p. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)

12:00 p. m. a 03:00 p. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)

03:00 p. m. a 06:00 p. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)

06:00 p. m. a 09:00 p. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)

09:00 p. m. a 12:00 a. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)

Habrán varios cambios en la vía. | Foto: Suministrada / API

La ANI aseguró que no va a haber restricción a ningún tipo de vehículo y se ha solicitado no restringir el ingreso al corredor. “En caso de que la cola de vehículos pueda llegar a inmediaciones de los túneles, se hará necesario realizar cierres con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios”.

Sentido Villavicencio – Bogotá:

K85+600 - Llano Lindo.

K75+500 - La Reforma

K72+200 Vía Antigua a la Grama

K58+450 – Guayabetal

K50+100 – Peaje de Naranjal

K04+200 – Peaje de Boquerón

Son varios los cambios que deberán seguir los conductores. | Foto: Foto: ANI / El País.

Sentido Bogotá – Villavicencio: