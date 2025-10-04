Nación
Vía Bogotá - Villavicencio sufrirá un cambio importante este sábado: ojo conductores
El anuncio lo hizo la Agencia Nacional de Infraestructura.
La vía Bogotá - Villavicencio es uno de los corredores viales más importantes del país y representa un tramo clave en el transporte de distintas mercancías, entre alimentos y otros bienes que llegan a las ciudades principales y a diferentes regiones del país.
Recientemente, la Agencia Nacional de Infraestructura anunció un cambio importante que tendrá la vía este sábado, 4 de octubre. Se trata de un cambio de horarios, con el propósito de mejorar la movilidad de todos los actores viales que transitan por el corredor Bogotá - Villavicencio.
- El horario que ahora funcionará será el siguiente para este sábado.
- 12:00 a. m. a 03:00 a. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)
- 03:00 a. m. a 06:00 a. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)
- 06:00 a. m. a 09:00 a. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)
- 09:00 a. m. a 12:00 p. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)
- 12:00 p. m. a 03:00 p. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)
- 03:00 p. m. a 06:00 p. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)
- 06:00 p. m. a 09:00 p. m. - Sentido: Bogotá - Villavicencio (3 horas)
- 09:00 p. m. a 12:00 a. m. - Sentido: Villavicencio - Bogotá (3 horas)
La ANI aseguró que no va a haber restricción a ningún tipo de vehículo y se ha solicitado no restringir el ingreso al corredor. “En caso de que la cola de vehículos pueda llegar a inmediaciones de los túneles, se hará necesario realizar cierres con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios”.
Sentido Villavicencio – Bogotá:
- K85+600 - Llano Lindo.
- K75+500 - La Reforma
- K72+200 Vía Antigua a la Grama
- K58+450 – Guayabetal
- K50+100 – Peaje de Naranjal
- K04+200 – Peaje de Boquerón
Sentido Bogotá – Villavicencio:
- K00+000 y el semáforo de El Uval.
- K09+100 Punto de Control Boquerón 2
- K35+100 Intersección El Tablón
- K44+700 Zona de servicio: Puente Quetame
- K52+800 Portal Bogotá, Túnel Monterredondo