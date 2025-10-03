TransMilenio anuncia novedades en su operación para el concierto de Luis Alfonso; conozca las rutas que se dispondrán para el evento

Este sábado 4 de octubre, el estadio El Campín de Bogotá acogerá el concierto de Luis Alfonso, el intérprete de música popular que logrará reunir a más de 40.000 personas, quienes disfrutarán con sus canciones y las de sus invitados.

Con el objetivo de garantizar la movilidad de los asistentes al concierto, TransMilenio anunció la operación especial que tendrá para la llegada al escenario de la capital y su posterior retorno a casa.

“Tras nuestra exitosa operación habitual, en la que facilitamos el regreso a casa a cerca de 9.000 asistentes al Festival Popular al Parque 2025 —es decir, el 15 % del total del aforo— este fin de semana tendremos una operación especial en la que los despachos de las rutas se harán según la demanda de usuarios, para facilitar una opción eficiente, rápida y a precios justos”, aseguró Jaime Monroy, director técnico de BRT de TransMilenio S.A.

¡Este sábado, 4 de octubre, viajamos contigo a 'La Cantina Más Contentosa'! 😎🚍🏟️



Te dejamos la playlist para prepararte antes del concierto de Luis Alfonso y todos sus invitados en El Campín 🤠👥🎵



Muévete a precios justos con la música más contentosa 👌🎶



Las personas que asistan al evento podrán consultar las diversas rutas con las que cuenta habitualmente el sistema desde las diferentes localidades de la ciudad.

Llegada al estadio Nemesio Camacho El Campín:

TransMilenio ofrecerá sus 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central.

A través de los canales oficiales con los que cuenta la entidad, las personas podrán planear su llegada al Campín. En el lugar del concierto se contará con personal de apoyo para la correcta ubicación de cada uno de los asistentes.

El concierto de Luis Alfonso está programado para el sábado, 4 de octubre en el Estadio El Campín. | Foto: La cantina más contentosa - Luis Alfonso

Retorno tras la finalización del evento

El concierto del cantante de música popular finalizará en las horas de la madrugada del domingo 5 de octubre, razón por la cual se dispondrá de servicios adicionales para las personas que deseen utilizar los buses de la entidad para su retorno a casa.

“TransMi habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, con rutas con destino hacia los portales de la 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios. El servicio de alimentación no tendrá ampliación de horario”, destacó el portal de la Alcaldía de Bogotá.