Luis Alfonso habló de la enfermedad de su hijo y dio noticia para el concierto en Bogotá

Luis Alfonso es actualmente uno de los artistas de música popular con mayor éxito en Colombia, pues desde hace varios años ha venido conquistando a ese público con una variedad de canciones que se han popularizado a nivel nacional e internacional y le han permitido evolucionar en la industria.

El cantante suele ser bastante abierto en cuanto a su información personal, y de hecho, de manera constante, comparte contenido familiar por medio de sus redes sociales.

Luis Alfonso reveló los cantantes que tendrá como invitados en su concierto en El Campín. | Foto: Instagram: @luisalfonso

En medio de una reciente entrevista con los periodista de La Kalle, el intérprete de Contentoso, Chismofilia y La Cantina, recibió la llamada de uno de sus fanáticos, quien se sinceró con respecto a la enfermedad que padece su hija.

“Mi hija lo ama, lo adora. Tiene 16 años, sufre de una enfermedad huérfana que se llama Ataxia de Friedreich. Ella lo ama, está que va a su concierto, lo quiere ver, lo quiere conocer. Ojalá algún día se le dé el sueño, se le cumpla ese sueño de poderlo conocer”, dijo.

Ante estas palabras, el artista manifestó que están cordialmente invitadas al show que se está programado para el próximo sábado, 4 de octubre, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Bueno, un millón de gracias, acompañándolo en su fortuna de tener su niña con un síndrome, con una enfermedad huérfana, porque yo sé lo que es tener un angelito en la casa así”, dijo.

Posteriormente, explicó que su hijo mayor fue diagnosticado con otro tipo de enfermedad huérfana; el síndrome de Williams.

“Eso es una rifa de miles de angelitos que se gana uno en la tierra, son muy escasos, pero son muy hermosos, esos son niños como dice la palabra especiales, el síndrome de Williams es como un síndrome de Down, pero tiene otras facciones. Ellos se llaman boquita de payaso, porque tienen una sonrisa grande”, dijo frente a los micrófonos.

Confesó, además, que el pequeño suele ser muy sentimental y amoroso, gestos que valora y son demasiado importantes en la dinámica familiar que maneja.

“Yo llego a la casa y es a punta de besos que me recibe, a punta de besos que me despide, entonces eso es una rifa que uno se gana del cielo y me encanta, me encantan los niños, porque eso es algo que no lo tiene sino el que lo tiene, eso es una fortuna para nosotros los que los tenemos en la casita”, afirmó.

El artista colombiano habló de aterradora situación que vivió hace varios años. | Foto: Instagram @luisalfonso

Finalmente, agregó algunas recomendaciones para quienes vayan a asistir al concierto en compañía de menores de edad, ya que se dispuso una zona libre al alcohol para que los más pequeños puedan disfrutar del espectáculo.