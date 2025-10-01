Suscribirse

Secretaría de Gobierno negó autorización para concierto de Luis Alfonso en Bogotá; ¿se canceló?

El show programado, para el próximo sábado, 4 de octubre habría presentado algunos problemas en cuanto a sus permisos.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

2 de octubre de 2025, 2:14 a. m.
El concierto de Luis Alfonso está programado para el sábado, 4 de octubre en el Estadio El Campín.
| Foto: La cantina más contentosa - Luis Alfonso

En la noche del pasado sábado, 27 de septiembre, más de 40.000 espectadores llegaron a las afueras del estadio Viva Claro con el fin de hacer parte del esperado concierto de Kendrick Lamar, quien llegaría por primera vez al país con un show especial para el público colombiano.

Sin embargo, debido al incumplimiento de algunos permisos necesarios para realizar este tipo de eventos masivos, la presentación fue cancelada, generando fuertes molestias en los fanáticos del artista estadounidense, especialmente, de quienes viajaron desde otras ciudades y países.

Posteriormente, se han manifestado dudas con respecto al concierto de Guns N’ Roses, programado para el próximo 7 de octubre en el mismo escenario.

¿Problemas para el concierto de Luis Alfonso en Bogotá?

Debido a la polémica por la problemática que han estado presentando los organizadores de conciertos en Bogotá, mucho se ha especulado de la posible cancelación de La cantina más contentosa, el show de Luis Alfonso en la capital del país.

Contexto: Kendrick Lamar: Superintendencia de Industria y Comercio tomó radical decisión tras cancelación del concierto

En medio de un reciente documento emitido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se dio a conocer que teniendo en cuenta la resolución número GJR - 1349 DE 2025 se negó la autorización del espectáculo programado para el próximo 4 de octubre en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El informe indica que se habría indicado el no cumplimiento de los parámetros y requisitos necesarios para este tipo de eventos y montajes especiales, los cuales están establecidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y en la Resolución 569 de 2014.

¿Qué documentos hacían falta para autorizar la realización del concierto de Luis Alfonso en Bogotá?

Según lo explicado por Secretaría de Gobierno de Bogotá, teniendo en cuenta la ausencia de ciertos requisitos, la Dirección Jurídica no aprobó la autorización para realizar el evento y habrían notificado a la compañía promotora a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en Bogotá (SUGA), el pasado jueves, 18 de septiembre.

Entre los documentos que no habrían sido presentados estarían la copia del documento de identidad del representante legal, carta de control de boletería, autorización de uso del escenario, conceptos favorables de la Alcaldía Local de Teusaquillo, Idiger, Bomberos, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y Policía Metropolitana y la póliza de responsabilidad civil extracontractual completa.

Contexto: Fantasma de Armero fue captado en cámara por Luis Alfonso; el video causó conmoción

Sin embargo, en búsqueda de la aprobación y de cumplir con todos los requisitos para resguardar la vida e integridad de los asistentes al concierto, el equipo legal de Luis Alfonso habría corregido y compartido la documentación y la decisión final se daría a conocer, a más tardar, el próximo jueves, 2 de octubre.

Conciertos en BogotáConciertos en 2025Estadio El CampínSecretaría de Gobierno de Bogotá

Noticias Destacadas

