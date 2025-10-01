Secretaría de Gobierno negó autorización para concierto de Luis Alfonso en Bogotá; ¿se canceló?

En la noche del pasado sábado, 27 de septiembre, más de 40.000 espectadores llegaron a las afueras del estadio Viva Claro con el fin de hacer parte del esperado concierto de Kendrick Lamar, quien llegaría por primera vez al país con un show especial para el público colombiano.

Sin embargo, debido al incumplimiento de algunos permisos necesarios para realizar este tipo de eventos masivos, la presentación fue cancelada, generando fuertes molestias en los fanáticos del artista estadounidense, especialmente, de quienes viajaron desde otras ciudades y países.

Páramo Presenta, Ocesa y Grand National Tour confirmaron la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá | Foto: Instagram @viveclaro_co

Posteriormente, se han manifestado dudas con respecto al concierto de Guns N’ Roses, programado para el próximo 7 de octubre en el mismo escenario.

¿Problemas para el concierto de Luis Alfonso en Bogotá?

Debido a la polémica por la problemática que han estado presentando los organizadores de conciertos en Bogotá, mucho se ha especulado de la posible cancelación de La cantina más contentosa, el show de Luis Alfonso en la capital del país.

En medio de un reciente documento emitido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se dio a conocer que teniendo en cuenta la resolución número GJR - 1349 DE 2025 se negó la autorización del espectáculo programado para el próximo 4 de octubre en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El informe indica que se habría indicado el no cumplimiento de los parámetros y requisitos necesarios para este tipo de eventos y montajes especiales, los cuales están establecidos en el Decreto Distrital 599 de 2013 y en la Resolución 569 de 2014.

#BOGOTÁ | La Secretaría Distrital de Gobierno negó temporalmente la autorización para realizar “EL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO LUIS ALFONSO” en el estadio El Campin, programado para el próximo fin de semana, 4 y 5 de octubre, por incumplimiento de requisitos legales.



La empresa… pic.twitter.com/m1oHFyiRpG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2025

¿Qué documentos hacían falta para autorizar la realización del concierto de Luis Alfonso en Bogotá?

Según lo explicado por Secretaría de Gobierno de Bogotá, teniendo en cuenta la ausencia de ciertos requisitos, la Dirección Jurídica no aprobó la autorización para realizar el evento y habrían notificado a la compañía promotora a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en Bogotá (SUGA), el pasado jueves, 18 de septiembre.

Entre los documentos que no habrían sido presentados estarían la copia del documento de identidad del representante legal, carta de control de boletería, autorización de uso del escenario, conceptos favorables de la Alcaldía Local de Teusaquillo, Idiger, Bomberos, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y Policía Metropolitana y la póliza de responsabilidad civil extracontractual completa.