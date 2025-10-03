Concierto de Luis Alfonso en Bogotá: se revela decisión sobre el evento y sale a la luz reacción del cantante

El sábado 4 de octubre se tiene planeado un espectáculo sin precedentes en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde el cantante de música regional Luis Alfonso ofrecerá su primer gran ‘partido’ musical.

Tras meses de expectativa, sus seguidores podrán disfrutar un show pensado para corear sus más grandes éxitos en un escenario histórico.

El evento, titulado ‘La Cantina Más Contentosa: El Festival’, promete emocionar a miles de asistentes con más de ocho horas de música en vivo.

En el acto central, el artista caucano estará presente durante tres horas continuas en tarima, consolidando una presentación que marcará un antes y un después en su carrera.

Pese a lo que estaba contemplado, surgieron líos de documentación, los cuales pusieron en peligro el desarrollo del concierto de Luis Alfonso. Las expectativas y la incertidumbre se apoderaron de los fans, quienes dudaron en que se lograra esta anhelada fecha musical.

Sin embargo, en las últimas horas, se reveló la decisión de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, donde se autorizó la realización del concierto. Tras cumplir los requisitos legales y los papeleos correspondientes, todo se estableció con normalidad para este sábado.

Ante esto, Luis Alfonso reaccionó en sus redes sociales, celebrando y reflejando una sonrisa tras conocer el rumbo de su concierto en Bogotá. El cantante envió unas palabras a los fans, confirmando que sí se hará esta presentación.

“Bueno, bueno, mi gente hermosa, llegó el permiso. Vea, para los que no creían en la cantina más contentosa. El 4 de octubre nos vemos en El Campín”, comentó en un post de su cuenta de redes sociales.

“Para todos los parceros y mamacitas que me estaban diciendo: ‘Oiga, salga a decir que no se ha cancelado’, les digo oficialmente que no se canceló”, confirmó.

De igual manera, se mostró entusiasmado por la noticia, asegurando que sería una gran noche para gozar y cantar, con cada uno de los temas que lo catapultaron a la fama nacional.

“¡Ahora sí es que vamos a tomar aguardiente por boca y nariz! Vamos con toda”, aseveró, mostrándose muy animado.

El artista se prepara para una noche especial en la capital. | Foto: Prensa Luis Alfonso

En cuanto al texto con el que acompañó la publicación, el artista motivó a más de uno a entonarse y pasar una velada muy popular.

“Nos vemos este sábado, mi gente, para tomarnos los chorritos”, concluyó.

Cierres por concierto de Luis Alfonso

De acuerdo con información que se dio a conocer, el plan de movilidad para esta fecha será el siguiente: