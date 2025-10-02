Salen a la luz detalles inéditos del concierto de Luis Alfonso en El Campín: “Prepárense”

El próximo sábado, 4 de octubre, se llevará a cabo el primer ‘partido’ del reconocido cantante de música regional Luis Alfonso en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín, y tras varios meses de espera, sus fanáticos tendrán la oportunidad de corear sus mejores canciones en un show nunca antes visto.

La Cantina Más Contentosa: El Festival promete sorprender a los miles seguidores del artista que adquirieron sus entradas, pues promete ser un evento de más de 8 horas de música en vivo, en las que el artista nacido en Popayán, estará 3 horas sobre la tarima en el show central.

El concierto de Luis Alfonso está programado para el sábado, 4 de octubre en el Estadio El Campín. | Foto: La cantina más contentosa - Luis Alfonso

Sin embargo, varias artistas nacionales e internacionales también harán parte de la presentación, enamorando al público con sus canciones y espectáculos.

Brian Puerta, Nelson Velásquez, Luis Alberto Posada y Jhon Alex Castaño serán los encargados de animar la fiesta en manos del género popular y vallenato.

Otros detalles que traerá el concierto de Luis Alfonso en el Estadio El Campín

Por otro lado, se dio a conocer que debido a las dimensiones del escenario que se diseñó para este encuentro, por primera vez tendrá una disposición a nivel horizontal.

“Una pantalla monumental de 75 metros de ancho será el epicentro visual del espectáculo, marcando un hito en la producción de eventos en Colombia”, mencionó su equipo.

El artista ha llamado mucho la atención de los medios y sobre todo de sus seguidores debido a su particular forma de hablar | Foto: Prensa Luis Alfonso

Asimismo, se habló de los efectos visuales y la disposición de la tarima es completamente nuevo y de hecho, contará con la ubicación de algunos inflables de más de 8 metros de altura, los cuales serán espacios de diversión y entretenimiento para sus asistentes.

“Los asistentes podrán disfrutar no solo de música, sino también de una serie de actividades típicas como juego de tejo, toro mecánico, activaciones con marcas aliadas, y la exclusiva venta de la línea de ropa ‘Señorazo’, la nueva marca personal de Luis Alfonso. Esta incluirá camisetas en tres colores, camisas, sombreros, gorras y pañoletas, ideales para vivir el estilo auténtico del artista”.

El recorrido musical promete pasar por sonidos como el popular, ranchera, regional y ‘electrocorridos contentosos’, los cuales están acompañados de vestuarios y escenografías especiales.