El aterrador relato del alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque con explosivos en su casa: “Casi matan a mi familia”

El alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño García, hizo un duro y aterrador relato del ataque con explosivos que sufrió su vivienda durante este martes, 14 de octubre, donde se encontraba su mamá y varios integrantes de su familia, incluyendo a una mujer que les ayuda con las labores del hogar.

El mandatario municipal también dio a conocer que su perro murió producto del atentado, que habría sido perpetrado por las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco.

“Atentaron contra mi casa, contra mi familia, mi mamá, mi hermano, contra doña Nidia, la señora que nos ayuda en la casa. Tristemente, mataron mi mascota y casi matan a mi familia”, relató Castaño García, visiblemente conmovido.

El duro llamado al presidente Petro por parte de Farid Castaño, alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque de las disidencias de Mordisco, en su vivienda: “Casi matan a mi familia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UourccK0km — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2025

La mujer que colabora en la casa del alcalde se encuentra recibiendo atención médica en San José del Guaviare, por las lesiones que sufrió.

“El día de ayer, casi muere mi hermano y casi muere la empleada. La señora que nos ayuda en la casa está hospitalizada en San José. Gracias a Dios, no murió. Es madre de cuatro niños y es una persona humilde que se levanta todos los días a trabajar y no está metida en este conflicto”, detalló.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a todas las personas que apoyan el accionar de los grupos ilegales que delinquen en esta zona de Colombia.

“A todas esas personas malintencionadas que le hacen apología al delito, que apoyan y celebran este tipo de cosas —que sé que son unos pocos—, porque en Calamar somos más los buenos”, dijo.

Vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque con explosivos. | Foto: La Hora de La Verdad

El alcalde indicó que va a seguir trabajando por las comunidades de su municipio, que ha sido golpeado por la violencia que ejercen los grupos armados ilegales que delinquen en este territorio.

“Hoy, se rechaza cualquier acto de terrorismo y de daño que le quieran hacer a este municipio, pero sobre todo he llamado ferviente a la comunidad para que nos levantemos con la frente en alto y le digamos ‘no’ a los violentos. Dios es más grande que todo esto y los buenos somos más, y sé que con la bendición de él, vamos a salir adelante”, agregó.

Casa del alcalde Farid Camilo Castaño. | Foto: La Hora de La Verdad.

Farid Camilo Castaño hizo un llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que se apersone de este tipo de situaciones que alteran el orden público, no solo en Guaviare, sino en otras regiones del país.

“Le pido al señor presidente Gustavo Petro que mire, que ponga sus ojos en el territorio, que así como en algún momento él reclamaba por personas que militaban en su partido, por la situación propia que él vivió como senador, pues que se acuerde de los guaviarenses del país. Y, por supuesto, que mire qué es lo que está sucediendo en los territorios. Que nos ayude y que busquemos la manera de salir adelante. Vamos a salir adelante en el nombre de Dios, con la frente en alto, y diciéndoles a los colombianos que somos más los buenos y que Dios nos ayudará”, finalizó.