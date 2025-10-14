Suscribirse

Sergio Fajardo rechaza atentado en Guaviare: “Los violentos y el terror no pueden ganar”

El precandidato presidencial se refirió al ataque terrorista reportado en las últimas horas en el municipio de Calamar, Guaviare.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 8:21 p. m.
El precandidato presidencial, Sergio Fajardo, rechazó el atentado terrorista que tuvo lugar en la noche del 13 de octubre en el municipio de Calamar, Guaviare, donde criminales lanzaron explosivos en contra de las instalaciones de la Policía, el Ejército y la residencia del mandatario local.

“¡Indignante! ¡Inaceptable! Toda mi solidaridad con nuestro alcalde de Dignidad & Compromiso, Farid Camilo Castaño, su familia, y miembros de la fuerza pública que fueron víctimas de un ataque terrorista en Calamar, Guaviare”, manifestó Fajardo a través de su cuenta de X.

Contexto: Sergio Fajardo presentó a su equipo programático de salud y anunció cuál será su primera decisión de gobierno si se queda con la Presidencia

Si bien las autoridades desplegaron una operación para contener la alteración del orden público y establecer la identidad de los responsables, fuertes versiones dan cuenta de que los autores materiales serían los integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco.

Para Fajardo, el país necesita un liderazgo para evitar estos sucesos: “Los violentos y el terror no pueden ganar. El país necesita liderazgo, firmeza y determinación para poner orden a la seguridad en Colombia”.

