El Negro Ober, jefe de los Rastrojos Costeños, fue imputado por la Fiscalía de comandar una red de extorsión desde la cárcel

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El Negro Ober, el señalado jefe de los Rastrojos Costeños, fue vinculado en las últimas horas en un nuevo proceso penal.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales señaló a El Negro Ober de comandar una red de extorsión que delinquía desde la cárcel.

En la imputación, que se hizo de manera virtual, la delegada del ente investigador señaló que esta red habría extorsionado a comerciantes de Barranquilla y del municipio de Soledad (Atlántico) entre finales de 2025 y mediados de 2026.

Mediante presiones, amenazas e intimidaciones, esta red habría logrado recaudar mediante billeteras digitales ganancias cercanas a los mil millones de pesos.

Las extorsiones también se dirigían a otros integrantes de bandas delincuenciales y criminales, a quienes les pedían altas sumas de dinero con el fin de “evitar enfrentamientos”, riñas o conflictos.

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De acuerdo con el expediente, el seguimiento de estas transacciones permitió establecer que la estructura criminal habría recaudado aproximadamente mil millones de pesos mediante este mecanismo.

Los que no aceptaban el pago de estas extorsiones recibían constantes intimidaciones.

Para sustentar la imputación, el ente investigador aseveró que se registraron varios ataques con armas de fuego contra las fachadas de establecimientos comerciales, así como el envío de panfletos amenazantes contra trabajadores y familiares de las víctimas.

El uso de las billeteras virtuales permitió dificultar la trazabilidad del ingreso del dinero y de su manejo. Por esto, se planteó que no existe un valor preciso sobre las extorsiones.

Durante las audiencias, Hember Jesús Rodríguez Echeverría fue el único de los siete procesados que aceptó voluntariamente los cargos formulados por la Fiscalía.

Por estos hechos fueron vinculados Yorcelin Palencia Sarmiento, Luis Hember Rodríguez Echeverría, Jean Carlos Mejía Arrieta, Giovanny Ortiz Villamizar y Janeth González Piñeres. Todos ellos con graves anotaciones judiciales y antecedentes penales.

En la audiencia de imputación, únicamente Hember Jesús Rodríguez Echeverría aceptó los cargos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

En la actualidad, El Negro Ober cumple varias sentencias por un rosario de delitos relacionados con las actividades delictivas adelantadas por Los Rastrojos Costeños.