Quién es el ‘Negro Ober’, el delincuente que desde la cárcel amenaza con matar a comerciantes, policías y fiscales de distintas ciudades

En octubre de 2021 fue capturado Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, quien era buscado por ser el cabecilla de la organización criminal Los Rastrojos Costeños, así como por graves delitos de extorsión y homicidio en Barranquilla. De hecho, se alcanzó a ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos por su cabeza.

El ‘Negro Ober’ fue capturado por la Policía en una vía de Melgar, Tolima, gracias a un trabajo de inteligencia e investigación, pero una vez en la cárcel siguió con su principal negocio criminal: la extorsión. Esto llevó a que en agosto del año pasado lo trasladaran a una celda de la Picota, desde la cárcel de Cómbita en Boyacá, su primer sitio de reclusión, pero al parecer el castigo no fue suficiente, pues de nuevo está amenazando e intimidando y ya no solo a comerciantes y conductores de la Región Caribe, que ha sido su principal área de operación, sino también a policías y fiscales.

En un video dado a conocer a través de redes sociales, se le ve molesto por la reciente captura de su esposa Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, a quien se acusa de presuntamente ser la encargada de las finanzas de la estructura criminal los Rastrojos Costeños.

Desde la cárcel alias “Negro Ober” amenaza con tomar represalias matando comerciantes en distintas ciudades por la captura de su esposa.



Para el Nergo Ober, quien se encuentra privado de la libertad purgando una condena de más de 50 años, esa captura fue injusta, dado que califica a su esposa como inocente y exige su inmediata liberación, so pena de matar a muchos otros igualmente inocentes.

Comenzó la grabación solicitando una entrevista con medios de comunicación de la región. “A mi mujer no la van a a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo en el video y en seguida agregó “se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”.

Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa sería la cabecilla financiera de 'Los Rastrojos Costeños' y era requerida mediante orden judicial por extorsión y concierto para delinquir - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

Así mismo, este sujeto sostuvo que ahora los fiscales debían usar chalecos antibalas y buscar protección. No obstante, las amenazas no solo fueron para los funcionarios de la rama judicial, alias Negro Ober también aseguró que tomará represalias contra la Policía, comerciantes y la población del Atlántico en general.

“Si a la Fiscalía no le importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco me va importar matar a los policías. Les voy a matar comerciante por comerciante en San Martín, Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla”, expresó el hombre.

Finalizó la grabación diciendo que: “lo que está quieto se deja quieto. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con gente inocente y van a ser los comerciantes, me las van a pagar. Ahí van a llorar”.

Carrera criminal

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober. - Foto: Captura de video.

Este delincuente empezó a ser buscado desde 2010 cuando quedó como único cabecilla de Los Rastrojos Costeños, luego de que Víctor Carlos Pérez de Alba, alias la Máquina del mal, muriera en un operativo policial.

Los Rastrojos son una organización criminal que se dedica principalmente al tráfico de drogas, el sicariato, la extorsión y el contrabando. Se les atribuyen numerosos hechos violentos y delitos en diferentes regiones del país. La facción Los Rastrojos Costeños es una de las subdivisiones de esta organización y opera en la costa caribeña de Colombia, en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y Magdalena. Esta facción es conocida por sus actividades ilícitas, incluyendo el control del narcotráfico en la región y el uso de la violencia para intimidar a la población y eliminar a sus rivales.

Según reportes de prensa el primer proceso judicial contra Martínez se le abrió en Antioquia en 2010 por tráfico de estupefacientes. Posteriormente fue capturado en Barranquilla y Soledad por delitos como tráfico y porte de armas, extorsión, amenazas y homicidio. A pesar del prontuario del criminal, estuvo de nuevo libre hasta 2021.

Un grupo especializado y Sijin lograron la captura de la esposa de El Negro Ober - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

Cuando se le capturó se le buscaba por hechos como el homicidio en modalidad de sicariato de Ender Javier Vallejo García, asesinado el 9 de mayo de 2021 en Soledad, Atlántico; así como por disparar contra un conductor de la empresa Sobusa en Soledad, el 2 de septiembre del 2021.

También se le acusa de la muerte de otro conductor de la empresa Sobusa y por el envío de panfletos amenazantes de los Rastrojos Costeños contra el sector del comercio, la empresa Sobusa y conductores, en septiembre de 2021. Igualmente habría lanzado una granada de fragmentación a la empresa de transporte público Colitoral, y habría participado en un video intimidatorio difundido por redes sociales.

En enero de este año fue trasladado de nuevo de establecimiento carcelario de La Picota en Bogotá a una cárcel de Girón en Santander, con el objetivo de neutralizar las acciones extorsivas que presuntamente venía adelantando en la zona norte del país.